La palette occhi “look naturale”: il test di Moda24 Spostamento dei consumi a livello internazionale: le vendite di eyeliner e ombretti sono aumentate ovunque, in Cina crescita record del 40% di Annalisa Betti

Che cos'è: una trousse con tante tonalità di ombretti per creare facilmente un make-up che sottolinei lo sguardo senza essere eccessivamente vistoso o pesante. Il Coronavirus sembra aver riscritto le regole del make-up. Se un tempo il primo step coincideva con il rossetto, adesso sono gli occhi a dover “parlare” in quanto unica parte visibile del volto, con la conseguenza che tutta la nostra espressività è demandata allo sguardo. Per avere un'idea della rivoluzione, e del conseguente spostamento dei consumi a livello internazionale, le vendite di eyeliner e ombretti sono aumentate ovunque e in Cina hanno toccato punte del +40%.

Questo, però, si inserisce in uno scenario negativo: il make-up è comunque in crisi e, quando la situazione migliorerà, sarà in ogni caso difficile recuperare i livelli pre-lockdown. Le profumerie tradizionali sono quelle che più hanno sofferto di più, e alcune - come ha rilevato il Centro Studi di Cosmetica Italia nella recente indagine flash - con tutta probabilità non riapriranno.

Tre prodotti per tre fasce di prezzo

The Fresh Nude Collection Palette di Catrice è perfetta per creare un look soft e morbido, ma ben definito: oltre a sette nuance satinate dal beige rosato al marrone medio, c'è un highlighter (un illuminante in polvere) e un ombretto marrone intenso e mat per dare profondità allo sguardo oppure, con pennellino inumidito, da usare come eyeliner. Le polveri hanno una buona coprenza e un'ottima sfumabilità: le più tenui possono essere applicate tranquillamente anche con il polpastrello senza rischio di creare l'effetto macchia (7 euro circa, online su lillapois.com – elenco negozi su catrice.eu).

Wonder Look Eyeshadow Palette di Naj-Oleari (nella foto, la variante nei Toni Rosati) comprende dieci tonalità dal rosa color pelle fino al cacao, senza tralasciare nuance naturali satinate e un viola intermedio metal più audace. Ottime la pigmentazione e la tenuta delle polveri che hanno una texture densa e compatta, quasi cremosa. C'è un doppio applicatore ultrasoft (euro 29,50 in profumeria e online su www.najolearibeauty.com).

Escape Artist Shadow Palette di NYX Professional Makeup è un ottimo modo per sfogare la voglia di colore: ci sono ben 40 nuance ultra pigmentate, calde e fredde, dal bianco fino al blu notte con molte sfumature di neutri e intermedi, in tutti i finish, mat, vellutato, cremoso e brillante, ma anche metal (euro 39,90 online su nyxcosmetics.it, in edizione limitata).