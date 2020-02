Ubi Banca, ecco chi decide le sorti della scalata di Intesa Sanpaolo

Lo stesso Giovanni Bazoli ha spiegato di non volere, almeno per il momento, dare alcun commento, «se non per precisare che io ho conosciuto la decisione di Intesa Sanpaolo ieri sera, al momento della comunicazione ai mercati, perché i responsabili della banca hanno ritenuto - credo correttamente, data la mia posizione e la mia storia - di non coinvolgermi in alcun modo nella decisione».

Tutti i numeri dell’Ops Intesa Sanpaolo su Ubi

Ma è soprattutto ai fondi d’investimento, molti dei quali esteri, che Intesa Sanpaolo guarda per avere il via libera alla transazione. Circa la metà del capitale di Ubi Banca è infatti attualmente in mano ai grandi asset manager istituzionali. Tanto che Carlo Messina, Ad di Intesa Sanpaolo, era abbastanza positivo sull’esito dell’operazione, facendo leva da una parte sulla compagine azionaria di Ubi, molto focalizzata sui grandi fondi istituzionali, e dall’altra sull’andamento del titolo a Piazza Affari: il 18 febbraio l’istituto guidato da Victor Massiah è volato in Borsa (+23,55%, a 4,31 euro).

