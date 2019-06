Festival di Cannes, la Palma d’oro ai parassiti

Banderas purtroppo ha sottratto il premio al nostro Pierfrancesco Favino, protagonista de Il traditore di Marco Bellocchio su Tommaso Buscetta . Favino si cala egregiamente nel narcisismo e nell’ignoranza del pentito, restituendone parimenti dignità e coraggio, senza dimenticare la sua fibra di delinquente, bugiardo, abile stratega, eroe tragico e carismatico.

La migliore attrice è Emily Beecham, l’Alice protagonista di Little Joe di Jessica Hausner. Curiosa attribuzione per un film, psicologico e fantascientifico, in cui il profumo di un fiore in provetta è in grado di dare la felicità e allo stesso tempo di sottrarla, se privato di cure e amore. Lavoro non all’altezza di Lourdes (2009) di Hausner, cinica fotografia dell’uso utilitaristico della fede.

Premio per la sceneggiatura a Céline Sciamma, che scrive e dirige pellicole delicate sull’età della soglia e sulla consapevolezza dell’identità sessuale (Tomboy, 2011). Questa volta, in Ritratto di una donna in fiamme, posa il suo sguardo acuto sulla forza di una passione nata tra la pittrice Marianne (Noémie Merlant) e il soggetto del suo quadro, Héloïse (Adèle Haenel). Un’indagine intelligente e sensibile sulla spontaneità di un legame tra persone dello stesso sesso.

Processo con cui non ha ancora fatto pace il geniale Xavier Dolan, che dopo aver sbaragliato i palmares dei festival tra i 20 e i 30 anni, con Matthias&Maxime, storia di due amici di infanzia che si scoprono innamorati, ripete lo schema di una genitorialità manchevole, e della difficoltà di vivere l’omosessualità senza la grandezza di film come Mommy (2014) e Tom à la ferm e (2013).

Il premio per la regia è andato ai fratelli Dardenne, capaci di avvertire con immancabile precisione il polso della società occidentale.