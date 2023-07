La Palma: richiamo per i romantici

L'isola di La Palma è un richiamo per i più romantici. Prima Riserva Starlight al mondo grazie alla sua posizione privilegiata, offre una volta stellata senza paragoni, con un cielo limpido e trasparente, e per questa prerogativa si adatta ad una clientela romantica. Denominata “La Isla Bonita”, è la più verde dell'arcipelago delle Canarie. Ricca di boschi lussureggianti e coste scoscese che celano spiagge di sabbia nera, è stata dichiarata riserva della biosfera dall'Unesco. Al suo interno ospita il parco nazionale della Caldera de Taburiente. L'estate è il periodo perfetto per visitarla: da fine luglio al 20 agosto, infatti, è possibile assistere allo spettacolo delle Perseidi, uno sciame meteorico che in genere si manifesta in tutta la sua magnificenza intorno al 12 agosto, con le famose “lacrime di San Lorenzo”.

La Palma, Observatorio Astrofísico Internacional del Roque de los Muchachos

Da segnalare che dopo quasi tre mesi di eruzioni ininterrotte, tra settembre e dicembre 2021, il paesaggio si è trasformato e di fatto ha il territorio più giovane della Spagna e con un nuovo aspetto in una parte del suo territorio. Meritano una menzione l'artigianato tessile locale, la lavorazione dei sigari e, ciliegina sulla torta, l’offerta gastronomica dell'isola, con prodotti di eccellenza come formaggi e vini per i quali è nato il marchio di qualità Saborea La Palma. Per un soggiorno si segnala, tra gli altri, l'Hacienda de Abajo, primo hotel iconico delle Isole Canarie. E' il risultato di un attento restauro di un’antica piantagione di zucchero del XVII secolo, decorato con oggetti d’arte unici, che combina l’eleganza con i comfort più moderni.