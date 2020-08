La pandemia azzera i ricavi del colosso del turismo Tui, giù il titolo a Londra

(REUTERS)

Rosso per 1,4 miliardi di dollari nel trimestre, ripresa delle prenotazioni ma restano le incertezze sul futuro

La pandemia da Covid-19 ha quasi azzerato i ricavi del colosso del turismo Tui nel terzo trimestre, portando i conti in rosso per 1,4 mld di dollari. Con lo stop quasi completo delle attività a causa del lockdown e con il blocco ai viaggi per limitare la diffusione del Covid-19, nel terzo trimestre del suo esercizio 2019-2020 (aprile-giugno) Tui ha accusato una perdita netta di competenza di 1,42 miliardi di euro, contro l’utile di 22,8 milioni un anno prima. Il fatturato è crollato a 71,8 milioni di euro, con una flessione del 98,5%.

In ripresa l'attività, incertezza per il futuro

Vista l'attuale situazione di incertezza, il gruppo non ha fornito previsioni per l'anno fiscale 2020 anche se il settore turistico sta mostrando i primi segnali di ripresa. Il programma estivo 2020, infatti, ha registrato il 57% di prenotazioni (sulla base della nuova capacità calcolata), con 1,7 milioni di nuove prenotazioni da quando è stata ripristinata la possibilità di viaggiare. Il numero uno mondiale del turismo aveva annunciato ieri di aver ottenuto aiuti statali supplementari per 1,2 miliardi di euro, per far fronte proprio agli effetti della pandemia da coronavirus. In precedenza, il gruppo aveva già ottenuto un sostegno statale per altri 1,8 miliardi di euro. In un comunicato, il gruppo di Hannover ha detto che "il piano di stabilizzazione da 1,2 miliardi di euro rinforza la posizione finanziaria del gruppo per la stagione invernale 2020/2021 e oltre, apportando liquidità sufficiente in un contesto di mercato volatile". I fondi saranno erogati dalla banca tedesca di sviluppo Kfw, controllata dallo Stato, con modalità analoghe a quelle del primo finanziamento erogato ad aprile. Tui, quotata alla Borsa di Londra, sale del 5,36%.

