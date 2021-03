La pandemia cambia anche il web: in un anno 6.615 siti dedicati al Covid

«Tra i domini rientrati nei radar dell’Osservatorio – commenta Maurizio Martinelli, primo tecnologo presso l’Iit-Cnr – alcuni fanno pensare che dietro un normale indirizzo si possano celare tentativi di illecito informatico, come l’ottenimento di informazioni personali o dati sensibili o la diffusione di fake news».

Domini “occupati” in attesa di acquirente

L’analisi ha fatto emergere anche siti non online o in costruzione. «In molti casi – spiega una nota del Registro – si tratta di domini con dicitura specificatamente studiata per risultare fonte credibile o appetibile al pubblico». Tra gli esempi, casi come “infocoronavirus.it”, “infosulcoronavirus.it”, “controillockdown.it”, “controlockdown.it” e “antilockdown.it”.

Poi ci sono indirizzi con un potenziale valore commerciale, dei quali qualcuno potrebbe avere interesse ad acquistare la titolarità. Tra gli esempi il Registro segnala casi come “testsierologicoroma.it”, “vaccinicovid.it” o “prenotazionevaccinocovid.it”. Anche “iononmivaccino.it” è già stato registrato.

La geografia dei domini Covid-19

Riguardo la distribuzione geografica è la Lombardia (1.514 siti Covid) a primeggiare, davanti a Lazio (906), Veneto (547), Emilia Romagna (495), Campania (450) e Toscana (409). Completano la Top-10 Piemonte (357), Puglia (340), Sicilia (260) e Marche (196).

Il primato regionale di Lombardia e Lazio si ripercuote anche sulla distribuzione provinciale: sono Milano e Roma le province da cui proviene il maggior numero di nuovi domini ispirati dalla pandemia. Insieme, queste due province contano un quarto di tutti i domini «.it» a tema coronavirus.