Da lockdown a remote: così la pandemia ha cambiato il dizionario Il rapporto 2020 del gruppo di esperti dell'Oxford University Press mostra i riflessi linguistici del coronavirus su scala mondiale: ecco le nuove parole e il cambio di associazioni di altre di Matteo Motolese

Chi abbia frequentato, negli Stati Uniti o in Australia, una grande biblioteca avrà certamente visto anche lì l'elegante blu intenso dei volumi dell'Oxford English Dictionary far mostra di sé su uno scaffale. L'OED, come viene chiamato, è uno dei vertici della cultura europea: vi sono documentate tutte le parole circolate nella lingua inglese dalle origini sino a oggi.

Da tempo ormai, la monumentale edizione cartacea è affiancata da una versione digitale costantemente aggiornata. Il gruppo di esperti dell'Oxford University Press responsabile di questi aggiornamenti, da più di dieci anni, pubblica anche un rapporto annuale in cui sintetizza le principali novità dell'anno che riguardano l'uso della lingua inglese nel mondo.

I riflessi linguistici della pandemia

Il rapporto 2020, in virtù della triste eccezionalità che ha caratterizzato l'anno che stiamo per lasciarci alle spalle, è particolarmente interessante. Ci permette di vedere, infatti, i riflessi linguistici della pandemia, su scala mondiale: le differenze da zona a zona, la comparsa di nuovi termini, le condivisioni di parole da un paese all'altro.

Qualche esempio. Mentre in UK, Canada e Australia (oltre che da noi, ma per imitazione) è stata lockdown laparola più usata per indicare le misure di contenimento, negli Stati Uniti si è spesso preferito shelter-in-place. Altrove, le autorità hanno usato formulazioni più articolate riassunte in acronimi come MCO (movement control order, in Malesia) o ECQ (enhanced community quarantine, nelle Filippine).

Parole e sigle che resteranno a lungo nella memoria delle persone. Ma lo scambio continuo di informazioni ha portato anche alla migrazione da un luogo all'altro di espressioni prima circoscritte solo ad alcune aree. È il caso di wet market: attestata fin dal 1978, era usata solo nel sud est dell'Asia per indicare i mercati di carne e pesce fresco.