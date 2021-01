La pandemia ci ha obbligato a prendere le distanze. E poi le ha annullate

Più sorprendentemente, anche gli storici sembrano aver dimenticato la tragedia. Nel 2017, WorldCat, il catalogo bibliotecario più grande del mondo, ha elencato circa 80mila libri sulla prima guerra mondiale (in più di 40 lingue), ma appena 400 sull'influenza spagnola (in cinque lingue). Come può essere che un'epidemia che ha ucciso almeno cinque volte più persone della prima guerra mondiale abbia prodotto 200 volte meno libri? Perché ricordiamo guerre e rivoluzioni ma dimentichiamo le pandemie, che colpiscono in modo altrettanto fondamentale le nostre economie, le nostre politiche e le nostre società?

La risposta di Spinney è che è difficile trasformare una pandemia in una storia avvincente tra il bene e il male. Mancando una trama o una morale generale, le epidemie sono come le serie Netflix in cui la fine di una stagione serve semplicemente come una pausa prima dell'inizio della successiva. L'esperienza della pandemia è quella in cui tutto cambia ma non accade nulla. Ci viene chiesto di preservare la civiltà umana rimanendo a casa e lavandoci le mani. Come in un romanzo modernista, tutta l'azione si verifica nella mente del narratore. Nel mio racconto dell'era COVID-19, gli unici oggetti fisici memorabili saranno i biglietti aerei che non sono mai stati usati e le mascherine facciali che sono state usate più e più volte.

Eppure, nel momento in cui si esce in strada, ci si rende conto di quante cose siano cambiate. Come molti dei miei caffè preferiti a Vienna e Sofia, la mia libreria preferita a Washington ha chiuso. Come una bomba al neutrone, COVID-19 sta distruggendo il nostro modo di vivere senza danneggiare realmente il nostro mondo materiale. Per gran parte del 2020, gli aeroporti sono stati alcuni dei luoghi più tristi della terra: vuoti, silenziosi, con solo pochi passeggeri che vagavano per i terminal come fantasmi. La maggiore libertà di movimento degli ultimi trent'anni – la facilità con cui si sono mescolate persone di classi sociali diverse – era diventata un potente simbolo della globalizzazione.

Ora, quella libertà è stata consegnata alla storia – o almeno messa in attesa a tempo indeterminato. Nel frattempo, tutti i messaggi pubblici che esortano le persone a rimanere a casa hanno stimolato una riflessione metafisica. La casa è dove si vuole essere di fronte a un grave pericolo. Quando io e la mia famiglia ci siamo resi conto che ci si prospettava un lungo periodo di allontanamento sociale, abbiamo sorpreso noi stessi decidendo di tornare in Bulgaria. Questa non è stata esattamente una decisione razionale. Abbiamo vissuto e lavorato a Vienna per un decennio, amiamo la città, e il sistema sanitario austriaco è molto più affidabile di quello bulgaro. Ciò che ci ha riportato in Bulgaria è stata la consapevolezza che dovevamo “stare a casa”. Casa, per noi, significa Bulgaria. In un momento di crisi, volevamo essere più vicini alle persone e ai luoghi che abbiamo conosciuto per tutta la vita.

Non eravamo i soli: 200mila bulgari residenti all'estero hanno fatto la stessa cosa. Proprio come molte persone hanno cercato rifugio nei loro Paesi d'origine, così hanno trovato conforto nella loro lingua originaria. Nei momenti di grande pericolo, parliamo quasi inconsciamente nella nostra lingua madre. Nella mia infanzia in Bulgaria, ho imparato una lezione preziosa guardando i film sovietici sulla seconda guerra mondiale. Uno dei momenti più pericolosi per le spie sovietiche donne nel Reich di Hitler era il parto, perché avrebbero gridato involontariamente nella loro madrelingua russa. Rimanere a casa significava restare nella propria lingua madre – e stare al sicuro