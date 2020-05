La pandemia e la «difficile arte del banchiere» tra azionisti privati e nuovo ruolo pubblico

Senza contare che le assemblee degli azionisti, improvvisate con collegamento da remoto, si sono trasformate in brevi riunioni di ratifica a distanza delle proposte del board. Pieni poteri ai manager, con tutti i rischi che ne possono conseguire? È certo che la stretta via tra ruolo pubblico e azionariato privato complica la difficile arte del banchiere.

L'emergenza ha fatto temporaneamente scivolare gli shareholders in coda ai vari stakeholders delle banche. La priorità, non solo per motivi di solidarietà ma anche di tutela dei futuri ricavi bancari, va giustamente ai clienti. Sostegno creditizio, assistenza, vicinanza - grazie anche all'impegno dei dipendenti, che hanno acquisito una nuova centralità nel fare banca - servono ad aiutare le imprese ad arginare la crisi e i privati a superare l'emergenza, “fidelizzandoli” in vista di più ampi ricavi futuri.

Questi sono i suggerimenti dei big della consulenza e queste sono le azioni che tutte le banche stanno cercando di metter in atto, con alterni successi.

Inutile dire che questa fase, con previsioni di drammatico calo del Pil nel 2020 e di incerto recupero nel 2021, può portare nel giro di pochi trimestri a un elevato incremento degli Npl (crediti in sofferenza) mettendo in difficoltà quelle banche che dovessero gestire in modo non corretto - come emerso in taluni casi di crack dello scorso decennio - le pratiche del credito.

Il rischio da evitare è che il «ruolo pubblico» del banchiere venga contaminato dalle spinte della politica che, soprattutto a livello locale, non mancheranno.

«Il banchiere ha un dovere solo: impiegare in modo sicuro il denaro dei propri fiduciari - scriveva Einaudi mettendo in guardia dalle “banche con aggettivi”, riferendosi ai progetti di banca fascista o socialista o cattolica di cento anni fa - se il banchiere diventa inutilmente ottimista o fiducioso egli è' perduto. E cioè sono perduti i denari dei depositanti».