La pandemia è l’occasione per creare una Europa più giusta e sostenibile

5' di lettura

La pandemia ha portato grandi sofferenze, in particolare in Europa, ma ci ha anche regalato la voglia di immaginare e plasmare con ancora più forza il nostro destino. Però, prima di tuffarci nel futuro, proviamo a ricordare dove eravamo solo pochi anni fa, quando la situazione politica ed economica non era rosea. L’economia mondiale era stagnante e le tensioni tra Stati Uniti e Cina dominavano la scena. L’Europa era indebolita. La stessa Germania, locomotiva economica del Vecchio continente, frenava: l’indice composito di misurazione del livello di attività del settore manifatturiero era in netto calo. Per la prima volta dal 2009, la percentuale di occupati tedeschi era in flessione. Gli effetti si vedevano anche nei conti dei principali Paesi partner commerciali di Berlino, in primis l’Italia.

I dibattiti politici nazionali restringevano l’azione al breve termine e si attivavano quadri di riferimento culturalisti e nazionalisti, vedendo nel ritorno alla sovranità dello Stato un’opzione di recupero di competitività economica. In contraltare si stagliavano pensieri risolutivi opposti, che auspicavano addirittura una decrescita, un ritorno a tempi passati più felici. La discussione pubblica era ben poco focalizzata sul futuro: progetti di grande portata come il Green Deal europeo, varato proprio a dicembre 2019, non avevano quella centralità nel dibattito che avrebbero meritato. Solo oggi cominciamo a riconoscere questo ambizioso piano “verde” come leva di sviluppo economico e sociale.

Poi la crisi pandemica ha cambiato le nostre prospettive. Prima di tutto ha reso evidente quanto il sistema economico e il sistema sociale siano intrecciati: l’uno sostiene l’altro e le decisioni politiche che ne modificano l’equilibrio sono molto delicate. Le difficili scelte di “aprire” o “chiudere” alcuni settori economici al fine di contenere la diffusione del virus sono state la prova più emblematica.

Inoltre, ha messo in luce la necessità di guardare ai conti pubblici con una prospettiva di lungo termine, in maniera fortemente divergente rispetto alla precedente fase di austerity. Con le azioni messe in atto, tra le quali l’approvazione del Recovery Fund, l’Europa ha dato dimostrazione di essere capace di puntare al futuro, superando rigidità ed egoismi e rinnovando la sua missione. Del resto, solo una strategia comune aggregante consente di trasformare l’Europa in un gigante politico, oltre che economico, che possa competere nell’attuale scenario geopolitico dominato da Stati Uniti e Cina. Disposto il Recovery Fund, diventa cruciale per ogni Paese fare le scelte corrette sull’uso di questi capitali, investendo su quei progetti che hanno maggiore effetto sociale e incidenza sulla crescita economica. I Paesi europei soffrono da anni la mancanza di significativa crescita: questa “malattia cronica” limita la disponibilità di risorse a sostegno del sistema sociale, inclusi quegli investimenti di contrasto ai cambiamenti climatici. I risultati prospettici di crescita degli investimenti ci danno una lettura chiara di quanto il debito generato oggi sarà sostenibile domani: se sprecassimo queste disponibilità di capitali daremmo il via a una certa e grave crisi di debito sovrano tra qualche anno.

L’economia, e l’industria in particolare, possono essere la via per un “nuovo Umanesimo”: non ci dovrebbe meravigliare, quello del Quattrocento non è forse stato promosso dai mercanti? Le imprese oggi sono sempre più consapevoli della loro responsabilità civile. L’industria, leva fondamentale del sistema economico europeo, è motore di sviluppo. Crea posti di lavoro e genera prosperità, contribuendo in tal modo all’eliminazione della povertà e rafforzando così altri obiettivi di sviluppo. Fornisce opportunità di inclusione sociale, di valorizzazione delle diversità e di occupazione per i giovani. Lo sviluppo dell’industria dà vita a un circolo virtuoso: il valore creato dall’applicazione della scienza, della tecnologia e dell’innovazione genera investimenti in competenze e istruzione e fornisce così le risorse per un futuro desiderabile.