La pandemia e i nuovi equilibri del commercio globale

Il contributo dei prezzi contenuti di petrolio e materie prime

I prezzi del petrolio e delle materie prime persistentemente bassi hanno certamente aiutato la ripresa delle esportazioni cinesi in tutte le principali aree geografiche: il valore dell'export verso Usa e l'Unione Europea (UE) è già tornato ai livelli pre-pandemia (cfr. Figura 2). Inoltre ha giocato un ruolo importante il tasso di cambio con il Dollaro, che si è solo marginalmente apprezzato fornendo benzina all'eccezionale macchina produttiva cinese.A metà 2020 per ogni dollaro in ingresso in Cina grazie all'export, solo 75 centesimi venivano impiegati per le importazioni.

CINA - ESPORTAZIONI VERSO USA ED UNIONE EUROPEA Flusso mensile . Dati in miliardi di euro Loading...

Il confronto con la Cina sul manifatturiero

Se si guarda esclusivamente al settore manifatturiero, la Cina spende per l'import solo 50 centesimi su 1 dollaro incassato. Un gap che è diventato il motore della ripresa del Pil, cresciuto di un ragguardevole +3,2% nel secondo trimestre 2020. Per avere un confronto si consideri che i Paesi OCSE hanno sperimentato un calo del -9,8%.Il confronto in termini di variazione della produzione manifatturiera tra Usa e Cina è impietoso (cfr. Figura 3): a seguito di uno shock iniziale paragonabile come entità (circa un -20%) tra febbraio ed aprile 2020, la produzione cinese ha colmato completamente il gap tornando sul vecchio sentiero di crescita come se nulla fosse successo, mentre la ripresa USA è entrata in stallo nell'ultimo mese con una perdita secca del -6% rispetto ai livelli pre-pandemia.

VARIAZIONE % ANNUA DELLA PRODUZIONE MANIFATTURIERA Loading...

Questo è accaduto a fronte di uno stimolo fiscale complessivo del governo cinese de facto modesto (6,5% del Pil) ed una crescita del rapporto debito/Pil definibile come molto contenuta (circa +8%) rispetto a quanto sta accadendo nelle economie occidentali dove il rapporto è salito mediamente del +20% con picchi stimabili al +30% in paesi come l'Italia. Dunque non è inesatto dire che l'espansione fiscale monstre di Washington ha finanziato più che altro a costo zero la ripresa in grande stile dell'economia cinese. Poiché si tratta di shift che possono divenire strutturali nell'interscambio tra le due economie, questo fenomeno non potrà essere ignorato a lungo, e ciò al di là delle soluzioni promosse dalla nuova presidenza Biden.



Dall'altro lato dell'Atlantico, le cose non vanno molto diversamente; i fenomeni in atto nell'area Euro sono largo circa gli stessi: la recessione globale ha indebolito le relazioni commerciali con gli USA, ma non quelle con Pechino. A differenza degli USA però l'area Euro si trova in una situazione di maggior equilibrio in termini di saldo import/export. I dati più recenti mostrano un'interdipendenza dei cicli economici sempre più stretta tra la locomotiva manifatturiera d'Europa (la Germania) e la Cina (cfr. Figura 4).

LA DIPENDENZA DELL'EXPORT TEDESCO DALLA DOMANDA DOMESTICA CINESE Dati in percentuale Loading...

La Figura 4 mette in relazione il ciclo di espansione del credito in Cina (in gergo tecnico il credit impulse, riportato con un lag di 6 mesi) connesso alla politica monetaria di Pechino con le variazioni a 12 mesi dell'indice dell'attività manifatturiera delle imprese tedesche. In altri termini, si cerca di testare se un aumento del credito ad imprese e consumatori in Cina possa provocare, con un ritardo di circa 6 mesi, una variazione contestuale dell'attività delle imprese tedesche attraverso un aumento delle esportazioni verso la Cina. I risultati sono sorprendenti, soprattutto se si considera la relazione indiretta e diluita nel tempo che lega questa due variabili: nell'ultimo decennio lo stimolo monetario all'economia cinese è stato molto spesso in relazione forte con una crescita dell'attività industriale in Germania.