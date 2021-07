La pandemia e i nuovi equilibri del mercato dell’oro

ACQUISTI E VENDITE DI ORO DA PARTE DELLE BANCHE CENTRALI Loading...

Ascesa e riflusso dell'onda speculativa sull'oro

Il perché della stabilità complessiva della domanda di oro va dunque ricercato nella simultanea ascesa degli investimenti di tipo finanziario (barre viola in Figura 2), nello specifico in Exchange Traded Funds (ETF) specializzati nelle negoziazioni in oro. I flussi sono cresciuti di 20 volte tra il quarto trimestre 2019 ed il secondo semestre 2020, per un controvalore di circa 40 miliardi di $. Si tratta di una componente della domanda volatile, soggetta ad ampie fluttuazioni e fortemente reattiva a variazioni del prezzo, com'è ovvio data la sua natura puramente finanziaria.

Se osserviamo il dettaglio del massiccio spostamento di flussi verso questi veicoli di investimento (cfr. Figura 5), è possibile notare un'onda di nuovi capitali in ingresso che è partita a gennaio 2020 ed ha raggiunto il culmine a luglio, dopo il momento più critico della crisi pandemica in USA ed Europa, per poi scemare con la progressiva riapertura delle economie. Anche la decomposizione per area geografica è coerente con la progressione della pandemia nel mondo: tra febbraio e marzo si rilevano flussi in ingresso da Europa (barre rosse)e Asia (barre gialle) ed, mentre oltre l'80% dei 9,6 miliardi di $ investiti in aprile arriva dagli USA (barre arancioni). In ogni caso i flussi registrati sul mercati nord-americano restano largamente predominanti: nel complesso tra gennaio e settembre il 65% dei 56 miliardi di $ raccolti dagli ETF sull'oro è arrivato dagli USA.

A partire da settembre 2020 si osserva una significativa inversione della direzione dei flussi speculativi, in correlazione diretta con il declino del prezzo sui mercati internazionali. Più che in precedenza, il calo sembra riguardare solo i mercati occidentali.

Certamente le massicce espansioni monetarie in USA e nell'area Euro hanno fornito benzina per questo trasferimento di flussi verso l'oro finanziario, mentre la crescita del prezzo sul mercato ha fatto da “attrattore” per la liquidità in cerca di guadagni in conto capitale, come nel più classico schema da bolla speculativa.

Il ruolo delle aspettative di inflazione in Usa ed Europa

C'è un ulteriore livello di analisi. Ovviamente la crescita della liquidità in circolo nel sistema finanziario globale ha favorito soprattutto investimenti classici a basso rischio, quali i bond governativi. I rendimenti nominali degli US Treasuries hanno subìto un crollo medio di 100 punti base da gennaio 2020 al minimo di febbraio 2021, un segnale di una domanda enorme di safe assets a livello mondiale. Tuttavia, l'investimento in titoli governativi classici non indicizzati alla crescita del livello generale dei prezzi espone gli investitori al rischio di un'improvvisa fiammata dell'inflazione, un'eventualità che si sta mostrando tutt'altro che remota nelle presenti condizioni di ripresa economica globale alimentata da una sostenuta espansione monetaria e fiscale. Un investimento in ETF sull'oro invece protegge da questo rischio.