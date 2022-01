La pandemia ha “portato” in azienda il tema del benessere mentale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Durante questo periodo diverse e intense emozioni ci hanno attraversato, generando risposte individuali e collettive di varia natura, rispetto a qualcosa di ignoto e non governabile che stava accadendo. Terrore, paura, angoscia, smarrimento e confusione sono state alcune delle emozioni vissute. Emozioni erroneamente codificate come negative. Questa codifica errata, che nasce da una cultura non pronta a fare i conti con la complessità dell’essere umano, genera nelle persone risposte parziali e inefficaci. Quando avvertiamo qualcosa come negativo, la prima reazione umana automatica e utile è di allontanare quello che percepiamo come doloroso e quindi evitiamo di accoglierlo, respingendolo appunto.

In questo momento storico, e a più livelli, siamo esposti ad un senso di emergenza e urgenza prolungato. I nostri ruoli lavorativi sono messi a dura prova, come se ci fosse richiesto di fare una maratona essendo allenati solo per fare jogging nel parco. In ogni circostanza emergenziale non si sa come agire, non ci sono ricette pronte, lo stress è alle stelle e, di conseguenza, è facile perdere il proprio centro. Ecco perché è utile e importante essere pienamente responsabili, ovvero essere capaci di adottare risposte efficaci nei nostri confronti e verso le persone che interagiscono con noi, rispetto ad un qui e ora in continuo divenire, confuso e contraddittorio.

Un forte senso di smarrimento, fragilità e impotenza è stato avvertito a livello collettivo e, rispetto alle emozioni prevalentemente vissute, il confronto tra le persone è stato salvifico e generativo. Le considerazioni e le risposte date dalle grandi aziende sono state le più disparate; dicotomiche e polarizzate, perché il tentativo di riappropriarsi del controllo della propria esistenza ci fa fare tutto e il contrario di tutto.

Oggi sono quindi i bisogni delle persone ad essere emersi in modo chiaro ed univoco, e cioè la necessità di:

1) Essere ascoltate e riconosciute nei loro diversi bisogni.

2) Essere viste e gestite secondo la complessità intrinseca di ognuno.

3) Vivere in contesti in cui si sollecitino e siano garantite l’autonomia, la responsabilità e la sicurezza psicologica.

4) Intessere relazioni umane e degli scambi di qualità.

5) Parlare e agire la propria salute mentale.

L’ultimo summit del G20 ha dedicato un evento specifico alla salute mentale. È stata la prima volta e ci auguriamo non sia l’ultima. A far tremare i polsi dei big 20 sono i costi economici dei disturbi mentali che Ocse stima tra il 3,6% e il 4,1% del prodotto interno lordo di ciascuna nazione su base annua, tra costi diretti e indiretti. In quel contesto, la salute mentale è stata definita da Angelo Picardi, psichiatra e ricercatore dell’Istituto Superiore di Sanità, quale “elemento fondamentale per uno sviluppo socioeconomico sostenibile e un mondo più equo».