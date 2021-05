Emilia- Romagna, la pandemia non frena gli investimenti

Il patto per il lavoro

«Oggi siamo un faro nazionale per i big data», dice il presidente di Bi-Rex Domenico Bambi. «Se c’è una difficoltà – prosegue Bambi – è quella di far coincidere gli interessi diversi tra pubblico e privato e tra privato e privato. Si vince con la collaborazione». Molte le testimonianze. Come quella di Alberto Vacchi, presidente e ad del gruppo Ima (packaging, Bologna). Per il quale uno dei segreti della crescita e del successo è dato dal rapporto con le istituzioni e le organizzazioni sindacali: «una chiave di volta che ha fatto dell’Emilia-Romagna una realtà competitiva», dice Vacchi. A sua volta l’assessore regionale alle Attività produttive Vincenzo Colla rimarca l’importanza del patto per il lavoro e per il clima siglato con le parti sociali. «È necessario governare la transizione green ma dobbiamo anche creare lavoro – dice Colla –. Il riconoscimento reciproco di tutti i soggetti coinvolti fa della regione un territorio affidabile per gli investimenti».

Sostenibilità

Qui del resto ha scelto di insediarsi Philip Morris Italia, con un investimento di un miliardo, per la produzione a Crespellano del nuovo stick di tabacco a riscaldamento e non a combustione. E qui farà sorgere il nuovo centro di servizi per l’innovazione e la ricerca e sviluppo. «Sarà il più grande al mondo di Philip Morris – spiega il presidente e ad Marco Hannappel – per l’innovazione di processo, l’ingegnerizzazione, la sostenibilità». Sul fronte della sostenibilità spinge anche il gruppo Unipol, quartiere generale a Bologna. «Gli eventi atmosferici sono una liability per la quale attualmente non c’è mercato. Ma se i valori dell’indice europeo (European Extreme Events Climate Index) diventassero indicatori per i prezzi, allora diventerebbe possibile costruire un mercato liquido in cui gli scambi sono valutati in base a valori certi». A fianco delle aziende sul fronte della sostenibilità anche Enel. «Siamo uno dei principali protagonisti della transizione energetica – dice Marco Frattini, responsabile macro area Nord Est, mercato Italia –. E intendiamo esserlo anche attraverso le competenze che quotidianamente mettiamo al servizio del Paese e delle sue imprese».