La pandemia non frena i lanci di make-up per le Feste Sarà un Natale diverso e sottotono, ma le case cosmetiche rilanciano con collezioni limited edition raffinate e preziose di Monica Melotti

(Dior)

Sarà un Natale diverso e sottotono, ma le case cosmetiche rilanciano con collezioni limited edition raffinate e preziose

5' di lettura

Sarà un Natale diverso, meno gioioso, più sottotono. Ma il Natale è sempre una festa e come ogni anno si ripete la magia delle luci scintillanti, degli alberi addobbati, dello scambio dei regali. E in un periodo di crisi e incertezza, anche un make up ricercato, un soffio di profumo conturbante, una crema “miracolosa”, può rendere le donne meno rattristate della situazione, pronte ad affrontare i momenti difficili con un sorriso sulle labbra, anche se nascosto dalla mascherina.

E adesso che arrivano le Feste cresce il desiderio dell'oggetto decorato e prezioso, un modo come un altro per sognare e sperare che l'anno prossimo sia senz'altro migliore di quello passato. E le case cosmetiche propongono collezioni makeup in limited edition luminose e in confezioni gioiello.

Loading...

Le Golden Nights di Dior

Un invito a celebrare le Feste con la magia dell'oro, il colore scintillante per eccellenza che regala un tocco glamour e un'allure da diva. La collezione, creata da Peter Philips, direttore creativo e dell'Immagine del makeup Dior, è come un racconto, sospeso tra la tradizione e un sofisticato spirito rock ‘n' roll. Le sfumature del nero si mischiano alle tonalità gold per dare vita a un make-up ricercato. Tra le novità, le palette 5 Couleurs, rossetti, blush e smalti, ma anche matite eyeliner e lip gloss. Il must have le due palette in limited edition con cinque polveri multifinish, racchiuse in uno scrigno con doppio pennello e maxi specchio.

Da Dior a Chanel, il makeup per le Feste che fa sognare Photogallery14 foto Visualizza

Les Chaines D'Or di Chanel

Un makeup elegante e raffinato, come sono i codici della maison Chanel, la nuova collezione Les Chaines D'Or è perfetta per il periodo natalizio, giocata sui toni dell'oro giallo, oro bianco e marrone scuro. Tra le referenze spiccano nuovi rossetti, blush e ombretti mono, tutti decorati dal motivo a catena, l'iconico emblema di Coco. Il must have è il Blush Illuminante, racchiuso nel classico scrigno nero dotato di maxi pennello applicatore. La cialda è riccamente decorata con la trama a catena ed è perfetta per ravvivare le gote, dando sfumature calde e satinate.

Golden Bee di Guerlain

Non poteva mancare l'oro anche nella collezione Golden Bee di Guerlain. Qui abbiamo un trionfo d'oro, con un pack gold raffinato ed elegante. Nella collezione troviamo: uno scrigno dorato che contiene 10 cialde multifinish (satinato, matt e perlato) e le famose polveri per il viso, tra cui Les Météorites con una dose d'extra bagliore e l'iconica Terracotta. L'oggetto del desiderio è il rossetto Rouge G Prestige, il case Shiny Bee è un gioiello, celebra l'ape in tutto il suo splendore ed è punteggiato di preziosi strass applicati singolarmente a mano.