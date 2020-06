La pandemia peggiora lo sfruttamento del lavoro minorile La denuncia di Ilo-Unicef nella Giornata contro il lavoro minorile. Nuove linee guida per migliori condizioni nell’industria della moda, da Adidas a H&M di Alessia Maccaferri

(AungMyo - stock.adobe.com)

La denuncia di Ilo-Unicef nella Giornata contro il lavoro minorile. Nuove linee guida per migliori condizioni nell’industria della moda, da Adidas a H&M

4' di lettura

Nella Giornata Mondiale contro il lavoro minorile il simbolo è Zohra, la bambina pakistana di 8 anni uccisa dai suoi datori di lavoro, per la sola colpa di aver liberato i pappagalli dalla gabbia. Ma di Zohra nel mondo ce ne sono 152 milioni: bambine e bambini costretti a lavorare, sfruttati e a volte torturati e uccisi come la piccola Zohra. Con la pandemia la situazione rischia di peggiorare secondo il report Ilo-Unicef presentato a Ginevra.

Dopo 20 anni di progressi, per la prima volta rischiano di crescere di nuovo il lavoro minorile, come effetto della crisi Covid-19. Secondo il report dell’International Labour Organization (Ilo) e Unicef «According to COVID-19 and child labour: A time of crisis, a time to act», il lavoro minorile è diminuito di 94 milioni di casi dal 2000 ma l’avanzamento ora è compromesso: i bambini che già lavorano rischiano di lavorare per più ore o in condizioni peggiori, spiega il report. La maggior parte potrebbe essere costretta a svolgere i lavori peggiori, che causano danni alla salute e alla sicurezza.

«Non appena la pandemia provoca un effetto devastante sui redditi delle famiglie, senza supporto, molti possono ricorrere al lavoro infantile» spiega il direttore general dell’Ilo, Guy Ryder. «La protezione sociale è vitale in tempi di crisi, dal momento che fornisce l’assistenza ai più vulnerabili. Integrare le preoccupazioni per il lavoro minorile in politiche più ampie per l’educazione, la giustizia, il mercato del lavoro, i diritti umani fa la differenza».

Il fattore povertà

Secondo il report, un punto percentuale di crescita della povertà induce almeno un +0,7% di aumento del lavoro minorile in certi paesi. «In tempi di crisi il lavoro minorile diventa un meccanismo di coping per molte famiglie - spiega la direttrice dell’Unicef r Henrietta Fore. - Appena la povertà cresce, le scuole chiudono e diminuiscono i servizi sociali, molti bambini vengono spinti a lavorare».

Ci sono sempre più evidenze che il lavoro minorile aumenta con la chiusura delle scuole che, durante la pandemia, ha riguardato più di un miliardo di studenti in 130 paesi. Quando le scuole ripartiranno, non tutti i genitori potrebbero permettersi di mandare i figli a scuola. Bambini e ragazzi che potrebbero essere spinti in lavori pericolosi e in condizioni di sfruttamento. Le disparità di genere possono crescere in modo serio, con le ragazze particolarmente vulnerabili allo sfruttamento in agricoltura e nei lavori domestici, spiega il report.