La pandemia spinge Amazon: mezzo milione di nuovi assunti, mai nessuno così

Non dobbiamo dimenticare, però, che questa enorme espansione prende forma mentre sia negli Stati Uniti che in Europa, i legislatori e le autorità di regolamentazione stanno indagando fittamente sul potere tecnologico in mano ad alcune aziende (Amazon compresa).

Amazon ha parlato delle sue assunzioni come un vantaggio per i lavoratori messi a dura prova dalla recessione indotta dalla pandemia, poiché la disoccupazione è aumentata vertiginosamente e i ristoranti, le compagnie aeree e altre imprese soffrono come mai prima. «Offrire posti di lavoro con una retribuzione leader del settore e un'ottima assistenza sanitaria è ancora più significativo in un momento come questo», ha detto qualche settimana fa Jeff Bezos, durante la presentazione degli ultimi risultati finanziari.

Agevolazioni e bonus

Va detto che negli ultimi anni, alcune politiche governative hanno aiutato Amazon. Anche in questo 2020. A marzo, un pacchetto di stimolo da 2 trilioni di dollari finanziato dai contribuenti ha consentito ai governi locali di chiudere i negozi al dettaglio tradizionali per ridurre la diffusione del virus. Con la chiusura dei negozi, la domanda di articoli tramite Amazon è aumentata e l'azienda ha assunto. Di certo, aggiungere così tanti nuovi lavoratori, così velocemente, durante una pandemia è stato un compito difficile. Molti lavoratori temevano di contrarre il coronavirus nei magazzini, e l’azienda ha risposto implementando una serie di misure di sicurezza per affrontare l’emergenza. Inoltre, sul capitolo retribuzioni medie l’azienda sta cercando di aumentare il suo appeal da qualche anno, anche attraverso bonus. Bonus che arrivano anche in Italia, dato che la società ha stanziato 500 milioni di dollari come gratifica natalizia per tutti i dipendenti della logistica a causa del lavoro straordinario a cui sono costretti quest'anno, in occasione delle festività, per via dell'emergenza Covid. «In Italia – ha detto Dave Clark, senior VP delle Operations di Amazon - i dipendenti del settore logistico e i dipendenti dei fornitori, inclusi i corrieri che si occupano delle consegne di Amazon Logistics, che lavoreranno con noi dal 1 dicembre al 31 dicembre, avranno diritto a un riconoscimento economico di 300 euro lordi, se impiegati a tempo pieno e un importo riproporzionato, se lavorano con contratti part-time».

Non solo Amazon

Ma Amazon non è l'unica ad aver “beneficiato” della pandemia e della necessità delle persone di acquistare online invece che nei negozi. Walmart ha aggiunto 180.000 dipendenti negli Stati Uniti da marzo e le sue vendite online sono aumentate del 79% nell'ultimo trimestre. Allo stesso modo, le vendite di e-commerce di Target sono aumentate del 155%. È innegabile, insomma, che la spinta della pandemia sia stata decisiva. Adesso il vero interrogativo è già posizionato sul mondo post-covid. Coi negozi che (speriamo presto) torneranno a essere aperti e accessibili, l’e-commerce batterà in ritirata? O questa pandemia finirà per cambiare le nostre abitudini?