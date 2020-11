La pandemia della violenza: più donne uccise, meno denunce

Favorire la strada della denuncia, con un percorso protetto, è stato uno degli obiettivi che ha portato al Codice rosso, entrato in vigore il 9 agosto 2019. Il bilancio del primo anno vede 3.932 indagini aperte per i quattro nuovi reati introdotti. Per quelle già concluse, ci sono state 686 richieste di rinvio a giudizio: 90 i processi finiti, 80 le condanne inflitte, compresi patteggiamenti e decreti penali. «Numeri - ha commentato Bonafede - che consentono di rilevare l’utilità dell’approccio procedimentale, basato sulla corsia preferenziale dell’ascolto e dei nuovi reati».

Il più diffuso, con 2.735 indagini, è stato la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, tipico di stalker e maltrattanti. Seguono il revenge porn (1.083), la deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (82) e la costrizione o induzione al matrimonio (32).

Le vittime sono donne nella stragrande maggioranza dei casi. Ma sarebbe un errore pensare che a pagare siano soltanto loro: gli effetti nefasti della violenza ricadono sulle bambine e sui bambini, sui nonni, sul lavoro, sulla società in generale. Violenza assistita e violenza economica sono le altre facce della medaglia.

Per questo il premier Conte è cauto: «Alcuni dati cominciano che qualcosa comincia a funzionare meglio che in passato, ma siamo consapevoli che il Codice rosso non è la panacea e che serve un approccio sinergico. Il percorso da fare è ancora lungo». Per questo nessuno può dire: non mi riguarda.