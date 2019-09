La parabola di Noble nelle materie prime, da leader a zombie di Sissi Bellomo

4' di lettura

Era un gigante del commercio di materie prime, addirittura il più grande in Asia. Ora è «uno zombie con un’ascia in testa». A parlare così di Noble è l’uomo che le ha spalancato le porte dell’inferno, additandola al mondo come la nuova Enron, e che tuttora non è soddisfatto. Perché gli zombie camminano e lui vorrebbe vederli sepolti per sempre.

A differenza della società americana –protagonista quasi vent’anni fa di quella che viene ricordata come la madre di tutte le truffe contabili – Noble ha evitato la bancarotta e i suoi dirigenti non hanno fatto una brutta fine: sono tutti vivi e vegeti, a piede libero e in gran parte tuttora ai vertici della società. O almeno, di quel che ne resta.

D’altra parte fino ad oggi non ci sono reati accertati , anche se tutto dipende da come andrà a finire l’inchiesta per falso in bilancio che le autorità di Singapore hanno tardivamente aperto lo scorso dicembre e che per un soffio non ha mandato a gambe all’aria gli accordi per la ristrutturazione del debito della società.

Il salvataggio in extremis alla fine c’è stato, grazie anche al fatto che Noble ha avuto l’accortezza di domiciliare la sede legale alle Bermuda. Ma la sua parabola, meno nota e forse meno tragica di quella di Enron, è stata comunque impressionante. All’apice del successo nel 2011 Noble capitalizzava oltre 12 miliardi di dollari in Borsa a Singapore. Aveva uffici in 40 Paesi diversi da cui commercializzava ogni genere di prodotto, dal carbone al caffè, ed era proprietaria di porti, miniere e piantagioni in ogni angolo del pianeta.

Oggi il suo valore si è ridotto a meno di 100 milioni di dollari, anche se è difficile indicare una cifra precisa perché Noble non è più quotata in Borsa (i regolatori l’hanno bandita dal listino di Singapore) e per il 70% è controllata dai suoi creditori senior: hedge funds e banche – tra cui Deutsche Bank e Ing – che stanno cercando di salvare il salvabile. Non c’è stato solo il crollo in Borsa, ma anche il default su alcune obbligazioni, che erano precipitate a tempo record nell’abisso del rating «spazzatura», svalutazioni di asset per miliardi di dollari, che hanno mandato il bilancio in profondo rosso, e un piano di dismissioni forzate che hanno ristretto enormemente il perimetro e il raggio d’azione della società.