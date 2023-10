La parità nel lavoro, una partita da 28mila miliardi di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La parità nel mondo del lavoro vale a livello globale 28mila miliardi di dollari di prodotto interno lordo. La stima era di McKinsey, ma esercizi simili sono stati provati da istituzioni pubbliche e private per dare un valore economico a una mancanza: quella dell’occupazione femminile. Andrebbe aggiunto l’aggettivo “retribuita”, dal momento che nel conteggio del contributo femminile ai Pil nazionali non si tiene conto dei lavori di cura non retribuiti, che secondo l’Ocse sono a carico delle donne per il 300% in più rispetto agli uomini.

Basterebbe farne una questione economica per comprendere quanto il tema non sia di nicchia o non riguardi una minoranza. Gli studi in questa direzione sono cresciuti negli ultimi decenni e hanno contribuito a cambiare le strategie non solo politiche di molti

Paesi, ma anche aziendali.

Il Global Gender Gap Index

La bussola a livello internazionale è senz’altro il Global Gender Gap Index, elaborato dal World Economic Forum, che ci aggiorna annualmente sui progressi (o sui passi indietro) fatti in direzione di una parità di genere non solo lavorativa, ma anche di partecipazione politica, sanitaria e di educazione scolastica. L’analisi su 146 Paesi al mondo ci ha ricordato quest’anno che saranno necessari altri 131 anni per chiudere il divario fra uomini e donne proseguendo di questo passo.

Dove sono le donne ai vertici?

Il gap più ampio è quello nella rappresentanza politica. «Where are the women of the world?». Dove sono le donne? Cyril Ramaphosa, premier del Sud Africa ha additato l’elefante nella stanza nel suo discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite di settimana scorsa. Il colpo d’occhio dei presenti non lasciava scampo: dei 193 Paesi, solo 21 speaker erano donne. Di queste, sei sono capi di Stato, quattro capi di governo, nove ministre, una è vice presidente e una vice premier. D’altra parte al mondo solo 13 Stati sono a guida femminile (dati Council on Foreign Relations), cioè il 10% sul totale dei membri delle Nazioni Unite.

La rappresentanza femminile ai vertici è un problema che la politica ha in comune con l’economia. Basta pensare che fra le società che fanno parte della lista Fortune 500, le più grandi imprese americane per fatturato, solo poco più del 10% hanno una donna come ceo (53 aziende). In Europa va ancora peggio: le amministratrici delegate sono solo il 7%, secondo l’European Women on Board.