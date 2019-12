La parolaccia liberatoria

Vi sono parolacce che attaccano la dignità e l'autostima di un'altra persona e queste costituiscono insulti. Altre parolacce, invece, sono usate per esprimere emozioni forti: rientrano in questa categoria le imprecazioni ma anche i modi di dire. In questo caso le parolacce hanno una funzione catartica: servono come enfasi e valvola di sfogo. È evidente quindi la natura di sfogo dell'espressione «che gran coglione », che non ha alcuna valenza di disprezzo della persona e del professionista. Lo ha affermato il Tribunale di Roma (sentenza 33269 del 7 novembre 2011).