La partecipazione di società pubbliche

La presenza dello Stato a fianco di ArcelorMittal è l'elemento che potrebbe sbloccare la trattativa sull'ex Ilva. La multinazionale avrebbe posto come punto fondamentale del negoziato la partecipazione pubblica (di minoranza, come quota di “presidio”) in una newco dalla quale separare una parte dei lavoratori, che nella proposta dell'azienda dovrebbe passare sotto la gestione dell'amministrazione straordinaria. Una sorta di “bad company”. L'ipotesi newco prospettata da ArcelorMittal parte da un coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti, che però richiederebbe tempi particolarmente lunghi per la due diligence necessaria a deliberare l'ingresso. Più rapido sarebbe un investimento diretto da parte del ministero dell'Economia. Lo schema non è ancora definito e dovrebbe comunque passare il complicato vaglio europeo sugli aiuti di Stato.