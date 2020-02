La partita dell’equilibrio Ue va giocata sul salario minimo La convergenza salariale tra Est e Ovest tema strategico, ma non deve essere l’unico di Andrea Garnero

Con il lancio, qualche settimana fa, del primo stadio della consultazione sul salario minimo, la nuova Commissione von der Leyen ha cominciato il 2020 con parole chiave ben diverse da quelle che hanno animato gli anni della crisi. Questa attenzione riflette la domanda di un’Europa che non parli solo di debito e banche e si inserisce nella più ampia strategia per favorire la convergenza tra est e ovest, anche sul piano dei salari.

La Commissione non intende imporre un salario minimo uguale per tutti i Paesi e nemmeno obbligare quelli che non ce l’hanno (Italia, Austria e Paesi nordici) a introdurne uno. Ma, nel rispetto delle tradizioni nazionali, ha invitato le parti sociali a discutere come assicurare che i lavoratori deboli ne siano effettivamente coperti, che il minimo garantisca standard di vita dignitosi e che la decisione non sia completamente politica, ma che tenga conto delle condizioni economiche e coinvolga le parti sociali. Princìpi di buon senso, ma comunque un grattacapo per von der Leyen per la forte opposizione dei Paesi nordici, in particolare dei sindacati, che vedono l’iniziativa come un’indebita intromissione nel loro modello basato sulla piena autonomia delle parti sociali.

Il trattato comunitario menziona esplicitamente i salari tra le materie che non sono competenza europea (anche se durante la crisi le istituzioni europee sono intervenute in maniera più o meno diretta anche in questo campo). Un’iniziativa sul salario minimo sarebbe, quindi, fatta sotto il cappello della più generale competenza in materia di condizioni di lavoro, ma resterebbe esposta a probabili ricorsi alla Corte di giustizia europea. Inoltre, non è detto che la proposta porterà miglioramenti tangibili per i lavoratori.

Tutti i Paesi europei hanno già una forma di salario minimo e, in termini relativi, i salari minimi in Polonia e Ungheria sono più alti che in Olanda o Germania. Inoltre, negli ultimi anni i Paesi dell’Est hanno visto una crescita salariale ben più spiccata del resto del continente, in parte per il processo di convergenza economica in corso, in parte perché meno esposti alla crisi. Se il compromesso finale per non interferire con il modello nordico porterà la Commissione a fare una proposta con molti caveat e deroghe o se la Corte di giustizia dovesse bocciare la Commissione, il salario minimo europeo resterebbe una conchiglia vuota. Per questo motivo è importante evitare che risulti come un’iniziativa estemporanea.

Innanzitutto andrebbe sgombrato il campo dall’equivoco per cui se l’Europa non interviene direttamente in ambito sociale è per forza perché se ne disinteressa. L’Ue non deve intervenire su tutto a prescindere, ma solo in quegli ambiti in cui c’è un valore aggiunto ad agire insieme. In campo sociale, l’Ue deve, in particolare, occuparsi di rispondere ai rischi che essa stessa genera, per esempio quelli causati dalla mobilità di persone, merci, servizi e capitali oppure dagli accordi commerciali internazionali oppure ancora dalla specializzazione produttiva in pochi grandi hub del continente (grandi città o determinati porti e aeroporti o cluster industriali) a scapito di altre zone. A questo servono strumenti come il Fondo sociale europeo o il Fondo di adeguamento alla globalizzazione che potrebbero essere rafforzati e migliorati. Ma indirettamente anche altre politiche Ue che promuovono crescita e coesione come i fondi di sviluppo regionale o il piano Juncker (quando ben spesi).