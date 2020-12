La partita green di Kia vale 25 miliardi Il marchio asiatico ha varato un ambizioso programma di sviluppo di Gi.Pag,

Undici veicoli elettrici a listino entro il 2025, con il debutto già nel 2021 di un inedito modello 100% alla spina. Questo è il programma annunciato da Kia nell’ambito della piano «Plan S» annunciato a inizio anno che prevede l’investimento entro il 2025 di circa 25 miliardi di dollari.

L’obiettivo è quello di fare in modo che, entro lo stesso anno, almeno il 20% dell vetture vendute in Europa sia totalmente lettrico (Bev, battery electric vehicle). Il brand coreano, del gruppo Hyundai, mira così a vendere 500mila auto elettriche all’anno in tutto il mondo entro la fine del 2025 con una quota pari al 20% delle proprie immatricolazioni europee, In pratica una Kia su 5 nel Vecchio continente sarà a ioni di litio, pari al 6,6% della propria presenza di immatricolazioni complessione.

I sette modelli di questa nuova famiglia, che vanno ad affiancare i due già presenti sul mercato (Soul e Niro che hanno un’autonomia rispettivamente di 276 e 289 chilometri) e che verranno messi in vendita a livello globale entro il 2027, il primo dei quali verrà svelato nella veste definitiva già nel 2021. Una virata, quella verso l’elettrificazione, che stando ai numeri sta avendo un buon riscontro. Infatti, nella prima metà del 2020 Kia ha registrato un numero di vendite più alto di sempre in Europa di vetture elettrificate (mild Hybrid, full hybrid, ibride plug-in ed elettriche) nonostante il brusco stop del mercato dato dalla pandemia. Sono aumentate del 17,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno raggiungendo quasi 45mila unità, dati che hanno permesso un effetto paracadute al calo generale delle vendite. Si tratta di un quarto di tutte le immatricolazioni Kia in Europa.

In questo contesto, il marchio coreano ha presentato l’ultima novità green: le versioni Hybrid e ibrida plug-in del suv a sette posti Sorento giunto terza generazione. Si tratta della prima applicazione dell’elettrificazione per il suv di punta coreano.

Ma le novità in fatto di elettrificazione sono numerose; infatti, il marchio del gruppo Hyundai ha annunciato l’ingresso della famiglia Ceed nel campo dell’elettrico con l’arrivo della XCeed, il crossover urbano, con sistema ibrido plug-in (quello alla spina) che garantisce un’autonomia di circa 54 chilometri in modalità elettrica. A questa versione si affianca anche quella con tecnologia Mild Hybrid da 48 Volt vista anche sul suv Sportage.