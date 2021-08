La partita della Russia sarà decisiva nelle infrastrutture

3' di lettura

La Russia, che si estende da Est a Ovest per quasi 10mila km, sta lavorando senza sosta per sviluppare la sua rete infrastrutturale. Nel prossimo decennio, gli investimenti nel settore ammonteranno a circa 75 miliardi di euro, portando a un miglioramento delle condizioni di viaggio, delle esportazioni e del trasporto interno delle merci.

Secondo un recente sondaggio di EY, nei prossimi 3-5 anni, lo sviluppo dei corridoi di trasporto potrebbe dare una spinta importante alla crescita del settore nel Paese. La maggior parte degli intervistati ha indicato come driver principale lo sviluppo delle reti ferroviarie russe di transito: per il 50% occorre focalizzarsi sulla Via Marittima del Nord, mentre per il 40% sulla tratta Europa – Cina Occidentale.

Nel 2020, il volume del traffico ferroviario Cina-Europa-Cina ha raggiunto 592 mila Teu (Twenty-foot equivalent unit), pari a una crescita in 1,5 volte rispetto al 2019, e nei primi cinque mesi di quest’anno il traffico di merci è aumentato di 1,8 volte. Il termine di legge per lo spostamento dei container è di 14 giorni: tre volte più veloce rispetto al passaggio via mare attraverso l’Oceano Indiano e il Canale di Suez. In particolare, la maggior parte dei fondi del programma di investimento delle Ferrovie russe (RZhD) verrà utilizzata per la modernizzazione delle vie Baikal-Amur (BAM) e Transiberiana, proprio nei territori della Russia asiatica, vicino alla Cina. Il costo della prima fase è stimato in 5,9 miliardi di euro e si prevede di portare a termine la pianificazione nel 2021, in ritardo causa pandemia. Sempre quest’anno l’azienda avvierà la seconda fase (8,9 miliardi di euro a budget).

Investimenti di questa importanza possono diventare anche un problema, dato che il ritmo dei lavori dovrebbe aumentare di quasi tre volte rispetto a oggi, ma nelle aree in cui bisogna costruire non vi sono né lavoratori, né aziende specializzate e, per far fronte alla situazione, il governo ha fatto ricorso ai reparti speciali delle Forze armate.

Attraverso la Via Marittima del Nord nel 2020 sono state trasportate 31 milioni di tonnellate di merci. Nel 2024 la cifra dovrebbe raggiungere gli 80 milioni e nel 2030 i 150 milioni, di cui 30 di transito. Il Primo Vice-Premier, Andrei Belousov, ha annunciato che il costo del progetto, grazie a un finanziamento pubblico-privato, è di 8,2 miliardi di euro, di cui 4,6 fino al 2024. Nei prossimi anni la rapidità di consegna delle merci aumenterà di un altro 30%, in seguito all’entrata in servizio del percorso autostradale Europa - Cina Occidentale, un terzo del quale attraversa il territorio del Kazakhstan.