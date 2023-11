La partita della sostenibilità inizia dalla fabbrica d’auto

Spostandoci dal Belgio alla Francia, anche Renault è al lavoro per rendere entro il 2025 “Net Zero Carbon” il Centro di produzione ElectriCity e per lo stabilimento di Cléon entro il 2025. Dopo questo primo risultato, tutti i siti industriali europei diventeranno a zero impatto entro il 2030. Per riuscirci, tutte le iniziative si concentreranno su due politiche industriali precise: energia a basse emissioni di carbonio ed efficienza energetica.

Per quanto riguarda Mercedes, già dal 2022 ha raggiunto la neutralità carbonica in tutti i suoi impianti, mentre in Germania utilizza energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Entro il 2030 prevede di alimentare tutti i suoi impianti nel mondo per il 70% con energia derivata da fonti rinnovabili e sempre entro la fine del decennio ridurre del 35% il consumo d’acqua.

La riduzione delle emissioni passa anche dall’utilizzo di alimentazioni “alternative”, come nel caso dello stabilimento Bmw di Dingolfing in Baviera: dal 2025 in poi utilizzerà il calore prodotto dalla biomassa regionale e il proprio legno di scarto per soddisfare circa il 50% del fabbisogno di acqua calda per la produzione. L’accordo consentirà risparmiare circa 20.000 tonnellate di CO2 all’anno rispetto all’utilizzo di energie fossili convenzionali.

