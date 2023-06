La partnership fra Stellantis e Archer sugli eVTOLs passa dalla fase progettuale a quella esecutiva

Ascolta la versione audio dell'articolo

La location si trova in un campus di circa 40 ettari a Covington, in Georgia e Stellantis ha recentemente aumentato la sua partecipazione strategica mediante acquisti di azioni di Archer sul mercato libero.

“I team Stellantis e Archer stanno procedendo con l'intento di raggiungere l'obiettivo di iniziare la produzione scalabile degli aeromobili Archer entro la metà del 2024 - ha dichiarato Carlos Tavares, ceo di Stellantis - riteniamo che questa nostra partnership stia definendo gli standard per lo sviluppo di una collaborazione intersettoriale e che sia un pilastro fondamentale della strategia per assicurare che Stellantis guidi il modo in cui il mondo si muove garantendo libertà di movimento a tutti.”. Gli ha fatto poi eco Adam Goldstein, fondatore e ceo di Archer. “L'intento di Archer non è soltanto quello della commercializzazione, ma quello della commercializzazione su larga scala”.

Durante la fase di avvio della produzione, l'obiettivo è quello di fare leva sui rispettivi punti di forza delle due aziende per promuovere un rapido aumento della produzione di velivoli in modo da rispettare i piani di commercializzazione di Archer. Mentre i lavori per rendere operativo lo stabilimento entro la metà del 2024 procedono rapidamente, il personale qualificato di Stellantis collabora a tempo pieno con il team di Archer, focalizzandosi sulle attività di automazione sia della produzione che della fornitura dei componenti. Inizialmente la capacità produttiva della location si attesterà sui 650 velivoli all'anno con possibilità di ampliamento per supportare una linea produttiva di 2.300 esemplari all'anno. Si tratta di volumi che renderanno lo stabilimento il più grande impianto per la produzione di velivoli al mondo in termini di unità prodotte.