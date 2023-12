La Pasión di Zacapa, il rum super-premium che viene dalle nuvole

Ascolta la versione audio dell'articolo

C’è una striscia di terra, a sud del Messico, in cui foreste tropicali lussureggianti crescono all’ombra di imponenti vulcani ancora attivi. È il Guatemala, uno dei paesi più ricchi di mito e storia. Qui le pianure sono rigogliose grazie alla qualità del terreno e a un clima di primavera permanente. Terra di caffè pregiato e canna da zucchero. È il Paese di Zacapa, rum tra i più apprezzati al mondo, primo brand a entrare nella “Hall of Fame” dell’International Rum Festival statunitense.



Uno spirito che inizia il suo viaggio dalla costa meridionale, nel dipartimento di Suchitepéquez dove, a un’altitudine tra i 600 e gli 800 metri con temperature che variano tra i 24 ed i 30°C, sorgono le piantagioni di proprietà di Zacapa in cui si produce uno dei più preziosi e celebrati spiriti ultra-premium grazie a una combinazione unica di territorio, clima, ingredienti naturali e un sistema di invecchiamento unico al mondo.



Zacapa, infatti, è l’esito di un viaggio dalla collina alla montagna e, per questo, racchiude tutta la bellezza e il mistero del paesaggio guatemalteco. Perché invecchia ad alta quota, tra le nuvole. E dalle nuvole torna avvolto nella petate, la fascia di fibra di palma reale intrecciata a mano che avvolge ogni bottiglia per annunciare la personalità unica di una gamma di distillati di lusso dal carattere intenso e profondo: Zacapa Centenario 23, Zacapa Centenario 23 Edición Negra, Zacapa XO.



La morbidezza e la rotondità di Zacapa sono l’indizio di un’ulteriore unicità di questo rum per produrre il quale viene utilizzato “miel virgen”, come i guatemaltechi chiamano il succo di prima pressatura della canna. Solo il 3% dei rum, in tutto il mondo, nascono dal miele vergine.

Le canne fresche vengono selezionate a mano, lavate, sminuzzate e triturate per ottenere un succo che poi verrà riscaldato, chiarificato e filtrato per separare le bagasse, i residui fibrosi che diverranno la principale fonte di energia per il processo produttivo. Il miele vergine, pronto per la distillazione, è quel che resta dall’evaporazione del succo.

E dopo inizia il viaggio di Zacapa dai bassopiani incastonati all’ombra dei crateri vulcanici fino agli altipiani del Guatemala, dove il centro di invecchiamento è una vera e propria “Casa Sobre las Nubes”, a 2.300 metri sul il livello del mare. Qui l’aria fresca di montagna riduce l’evaporazione e consente ad una maggiore quantità di liquido di riposare nelle botti.

Non è tutto. La complessa struttura aromatica di Zacapa si deve al Sistema Solera, procedimento messo a punto oltre 500 anni fa in Spagna che prevede la miscelazione di rum di diverso invecchiamento e carattere e la maturazione in una serie di botti selezionate, precedentemente utilizzate per bourbon, sherry e pregiati vini Pedro Ximenez.



Negli ultimi 4 anni Zacapa, leader di mercato, ha innovato ulteriormente la categoria dei rum di lusso proponendo la limited edition Heavenly Cask Collection. Ciascuna delle uscite celebra uno dei tipi di botte scelti per lo Zacapa Centenario 23, con un ulteriore invecchiamento che restituisce sapori che hanno “ballato il tango in cima al mondo”, sapientemente degustati e accoppiati.

La “mezcla”, la miscelazione, è un’arte. Come un pittore utilizza i colori, così il Mezclàdor inventa uno spirito selezionando le botti. Proprio come è riuscita a fare Lorena Vásquez, master blender di Zacapa, per realizzare La Pasión, quarta versione della Heavenly Cask Collection, miscela sublime di rum ulteriormente rifiniti in botti di Sherry ex Pedro Ximenez per conferire allo spirito una dolcezza unica e sapori inebrianti che raccontano la storia di un paesaggio ricchissimo. Questo rum color mogano sprigiona scintille dorate, dona al palato note di prugne, uva passa, datteri e caffè e nel naso rilascia sentori di vaniglia, cioccolato e frutta fresca.

Da gustare liscio o con ghiaccio, oppure nei cocktail selezionati dalla Maestra Mezladora, La Pasión è il regalo perfetto per gli amanti dei rum super premium e per chi vuole provare un rum esclusivo del Guatemala.