La passione degli italiani per l’anti-age fa crescere Filorga

Entro il 2050, secondo l’Istat, la percentuale di italiani di età superiore ai 65 anni, oggi pari a circa il 24% del totale, potrebbe rappresentare il 34,5% della popolazione. Nel 2o22 l’aspettativa di vita nel nostro Paese ha raggiunto gli 80,5 anni per gli uomini e gli 84,8 anni per le donne. Per la cosmetica legata alla progressione dell’età sono numeri che esprimono opportunità di crescita e sviluppo: «La mission di Filorga è valorizzare la bellezza di ogni singolo volto per tutta la durata della vita - spiega Roberto De Santis, direttore generale della filiale italiana della maison di alta cosmetica francese, da tre anni parte della divisione Skin-Health del Gruppo Colgate Palmolive -. “Well ageing”, “graceful ageing” e “skin longevity” sono argomenti di fortissima attualità. Il nostro brand ha avuto la capacità di intuirli sin dalla sua fondazione come primo laboratorio francese di medicina estetica nel 1978, avendo come obiettivo primario migliorare tutti i parametri di qualità della pelle in ogni fase della vita». L’Italia, in particolare, è uno dei mercati più appassionati di prodotti di questo segmento: l’anti-age è la prima categoria cosmetica più acquistata dagli italiani, in crescita del 9% rispetto al 2022; per consumi, il nostro Paese è il terzo in Europa dopo Francia e Germania.

In questo contesto, Filorga punta a chiudere il 2023 con un aumento del 10%, confermandosi leader nel segmento anti-età nel mercato dei trattamenti viso anti-age sul totale dei canali di vendita (farmacia, parafarmacia, farmacie online e corner parafarmacia): «Tra le nostre referenze più vendute si trova in pole position la crema Time-Filler 5XP, ad azione specifica sulle rughe», prosegue De Santis.

In un catalogo già molto ricco, entro la fine dell’anno entreranno altre novità: dopo il lancio del primo siero antiossidante Hydra-Aox, le prossime settimane arriveranno le nuove formule di Global-Repair Elixir e di Global-Repair Advanced. «Ispirate alla tecnica del bendaggio lipidico, agiscono sulla riparazione delle pelle impiegando un brevetto che riproduce la concentrazione di lipidi presente nella cute di una persona di 22 anni - spiega -. Come tutti i cosmetici Filorga vantano un’efficacia visibilmente riscontrabile e una sensorialità appagante: queste sono le cifre stilistiche delle nostre formulazioni, un connubio di lusso, scienza e ispirazione alla medicina estetica».

Da circa un anno Filorga ha investito anche nel rinnovamento della sua rete di vendita, all’insegna della selettività sia nei retailer tradizionali e virtuali: secondo i dati Newline dello scorso agosto, «farmacia e corner parafarmacia crescono a doppia cifra, registrando entrambi un +14%, la parafarmacia +7%, mentre dopo anni di crescita il canale online registra un rallentamento a -3%. La profumeria conferma il suo importante contributo alla crescita dell’intero mercato cosmetico, con una crescita del 16%, nota il manager.