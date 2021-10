La pasta fresca di Giovanni Rana in vendita anche online

I punti chiave Il progetto

Il gruppo alimentare Giovanni Rana, che ha promosso la pasta fresca made in Italy nel mondo, rilancia sul digitale. «L’amore per la tavola esplode anche sul web - si legge in una nota -. In contemporanea con il lancio della limited edition “Oro Rosso”, infatti, debutta il sito e-commerce Rana shop.giovannirana.it, una piattaforma d’acquisto online che permette di scegliere tra oltre 100 prodotti creati dal Pastificio Rana e diverse box tematiche, pensate per tutti i Rana lovers, e di riceverle comodamente a casa. Fino al 30 novembre - aggiunge la nota - le spese di spedizione le regala Rana».

A provvedere alle consegne sarà la rete logistica che il gruppo Rana ha creato negli anni per servire punti di vendita del settore commerciale e della ristorazione.

L’occasione per l’annuncio dell’ecommerce è stata data, come detto, dalla presentazione della limited edition Oro Rosso: Brasato all’Amarone della Valpolicella DOCG, Risotto al Tartufo, Astice, Tiramisù, quattro ripieni racchiusi nella sfoglia fresca Rana, per una gamma inedita di ravioli.

In questo modo Rana rilancia su un segmento di mercato ad alto valore aggiunto, costituito dal valore della convialità casalinga cui si lega la ricerca di nuove frontiere del gusto. Il tutto ad alto livello di servizio, in linea con la strategia di marketing Rana da anni.

Come ricordano dal quartier generale del gruppo, Pastificio Rana apre le porte nel 1962 a San Giovanni Lupatoto (Verona). Fondata dal presidente Giovanni Rana, l’impresa è guidata da oltre 30 anni da Gian Luca Rana, amministratore delegato, che ha portato il Gruppo a diventare leader mondiale nella pasta fresca, liscia e ripiena. Oggi il Pastificio Rana ha 8 stabilimenti (5 in Italia, 1 in Belgio e 2 in USA) ed impiega 4mila persone. I prodotti Rana sono distribuiti in 66 Paesi. Dal 2007 l’azienda è entrata anche nel mondo della ristorazione con un format di “show cooking”, dove i piatti vengono preparati al momento in una grande cucina a vista. Ad oggi la catena conta 23 ristoranti distribuiti in tutt’Italia, più uno a Berlino.