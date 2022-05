La pasta di miscusi investe nelle pizze Berberè: insieme per puntare a 100 milioni di fatturato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Miscusi, la catena di ristorazione specializzata in pasta fresca, entra con una quota del 23,5% nel capitale di Berberè, insegna di pizzerie di qualità fondata dai fratelli Aloe (che continuano a restare alla guida dell'azienda). Insieme le due realtà contano 30 locali tra l'Italia e l'estero, 600 collaboratori e un fatturato aggregato che, alla fine del 2022, dovrebbe toccare i 40 milioni di euro.

Berberè cresce del 20% rispetto al 2019 e diventerà presto B-Corp come è già miscusi, che a sua volta si prepara a due nuove aperture importanti: a giugno la seconda apertura a Londra e a settembre la terza a Torino. Il gruppo per accelerare l'espansione farà ricorso a un nuovo fundraising per «conquistare le capitali Europee e superare a 100 milioni di euro di fatturato nel 2024», si legge in una nota, che spiega la mission: «Promotori dei “Good Carbs” e luoghi di aggregazione, miscusi e Berberè sono uniti da una visione comune: rendere le persone felici diffondendo la dieta Mediterranea, dieta che la Fao dichiara tra le più salutari per l'umanità e il pianeta».

Berberè dal 2010 è impegnata «a portare in tavola pizze realizzate con le migliori farine, tutte biologiche, solo lievito madre vivo, e lievitazione lenta», come testimoniano i Tre spicchi nella guida di Gambero Rosso e il quarto posto nelle 50 Top Pizza a livello mondiale.

Miscusi, il brand della pasta certificato B-Corp, è nato un paio d'anni prima del Covid «ed è entrato subito nel cuore della “gen Z” milanese: dopo diversi investimenti sperimentali in agricoltura rigenerativa ha appena lanciato un menù innovativo che riparte dalla terra».

«Ci conosciamo da tanti anni, ho sempre avuto molta stima di Salvatore e Matteo, hanno una passione immensa per quello che fanno, che si sente tutta quando mangi la loro pizza. Abbiamo investito in Berberè per iniziare un progetto che vedrà nascere un gruppo che vuole mettere a sistema prima di tutto tecnologia e filiera, i due asset che reputiamo più importanti per la rivoluzione di cui abbiamo bisogno: quella dei contadini – racconta Alberto Cartasegna, co-founder e Ceo di miscusi entrato a far parte del Cda di Berberè in seguito all'investimento – . Guardo con grande positività al futuro: oggi si parla tanto di cambiamento climatico, il food giocherà un ruolo chiave, il 25% delle emissioni di CO2 deriva dalla produzione alimentare. Con miscusi abbiamo investito milioni di euro in capitale umano e tecnologia, girando l'Italia in lungo e in largo, prendendo accordi diretti sui campi, disintermediando le logiche di mercato e costruendo una squadra di biologi, nutrizionisti, chef e agronomi».