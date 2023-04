La paura e la speranza. Thomas Hobbes e la nascita dell’idea moderna di giustizia

Siamo uguali e quindi abbiamo naturalmente una stessa pretesa alle risorse, alle proprietà, ai beni che desideriamo i quali, però, essendo limitati in numero, non potranno andare a tutti contemporaneamente. “Perciò – prosegue il ragionamento - se due uomini desiderano la medesima cosa, di cui tuttavia non possono entrambi fruire, diventano nemici e, nel perseguire il loro scopo (…) cercano di distruggersi o di sottomettersi l’un l’altro. Onde accade che, laddove un aggressore non ha che da temere il potere individuale di un altro uomo, se uno pianta, semina, edifica o possiede una posizione vantaggiosa, ci si può verosimilmente aspettare che altri, armati di tutto punto e dopo aver unito le loro forze, arrivino per deporlo e privarlo, non solo del frutto del suo lavoro, ma anche della vita o della libertà. Ma il nuovo aggressore corre a sua volta il rischio di un’altra aggressione”.

Il pericolo dello stato di natura

L’uguaglianza, il desiderio di autoconservazione e la naturale scarsità delle risorse a disposizione determinano congiuntamente una condizione di continuo pericolo che Hobbes definisce bellum omnia contra omnes, la guerra di tutti contro tutti. Se anche considerassimo un uomo fondamentalmente pacifico e mite, a causa della diffidenza reciproca che si genera nello stato di natura, conclude Hobbes, “non esiste (…) un mezzo di difesa così ragionevole quanto l’agire d’anticipo, vale a dire l’assoggettare, con la violenza o con l’inganno, la persona di tutti gli uomini che può, fino a che non vede nessun altro potere abbastanza grande da metterlo in pericolo”. Né possiamo concludere, dunque, che “quando gli uomini vivono senza un potere comune che li tenga tutti in soggezione, essi si trovano in quella condizione chiamata guerra: guerra che è quella di ogni uomo contro ogni altro uomo”.

Lo stato di natura, dunque, sfocia in una condizione terribile nella quale regnano la paura e l’incertezza, una condizione che blocca ogni possibile sviluppo e potenziale progresso. “In tali condizioni – infatti - non vi è posto per l’operosità ingegnosa, essendone incerto il frutto: e di conseguenza, non vi è né coltivazione della terra, né navigazione, né uso dei prodotti che si possono importare via mare, né costruzioni adeguate, né strumenti per spostare e rimuovere le cose che richiedono molta forza, né conoscenza della superficie terrestre, né misurazione del tempo, né arti, né lettere, né società”. Allo stesso modo non esiste la proprietà, la distinzione tra ciò che è mio e ciò che è tuo; le cose appartengono a coloro che riescono a prendersele e a tenersele. E la condizione umana è precaria ed esposta al “continuo timore e pericolo di una morte violenta”. Una vita che in conclusione sarà “solitaria, misera, ostile, animalesca e breve”. Questo è lo stato di natura secondo Hobbes, una condizione di miseria e solitudine, di continuo pericolo e di profonda incertezza. In questa condizione non esiste la giustizia e neanche l’ingiustizia perché dove non vi è una legge non può esserci neanche la sua ingiusta violazione.

Ma cosa intendeva descrivere esattamente Hobbes con questa rappresentazione dello stato di natura? Che senso dovremmo attribuire a questa immagine oggi? Certamente non aveva in mente un momento storico ben preciso. Anche se a chi obbietta che un vero e proprio stato di natura non sia storicamente mai esistito, egli replica che, in realtà, almeno per i re e i sovrani la condizione di potenziale guerra di tutti contro tutti rappresenta bene una concreta condizione storica. Ma il suo ragionamento va ancora più in profondità e si fa sottile. Per capire cos’è lo stato di natura, afferma, sarebbe sufficiente provare a pensare a cosa capiterebbe qui ed ora se improvvisamente venisse meno ogni autorità sovrana. “Concepito in questo modo, - chiosa Rawls nelle sue Lezioni - lo stato di natura è una possibilità sempre presente di degenerazione nella discordia e nella guerra civile”.

Passioni e ragione

Con questa descrizione Hobbes allestisce il palco per l’entrata in scena dei veri protagonisti principali del suo racconto: le passioni e la ragione. Per uscire dalla “triste condizione in cui l’uomo è realmente posto dalla nuda natura (…) la possibilità risiede in parte nelle passioni e in parte nella sua ragione”. Le passioni considerate sono metus et spes, la paura e la speranza. La paura della morte violenta e la speranza di poter godere dei benefici del proprio operoso ingegno. E la ragione è ciò che “suggerisce opportune clausole di pace sulle quali si possono portare gli uomini a un accordo”.