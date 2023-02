La perfezione artistica dei Bronzi di Riace

I punti chiave Luigi Spina

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Due “compleanni” importanti che uniscono, virtualmente, “le sculture degli Eroi più belli e potenti dell'arte”: è così che i Bronzi di Riace, attraverso le fotografie realizzate da Luigi Spina, si affiancano al David di Michelangelo, in due spazi espositivi attigui della Galleria dell'Accademia di Firenze, grazie alla mostra “I Bronzi di Riace - Un percorso per immagini”, visitabile fino al 12 marzo.

L'esposizione, arrivata a Firenze dopo essere stata ospitata per alcuni mesi nello stesso museo reggino, è stata realizzata in occasione del 50° anniversario del ritrovamento delle due statue: un anniversario che si affianca a quello dei 140 anni del capolavoro di Michelangelo nella Tribuna della Galleria dell'Accademia.

Loading...

Un'occasione unica, l'ha definita Cecilie Hollberg, direttrice della Galleria dell'Accademia, “per creare una significativa e proficua collaborazione tra due istituzioni del MiC, come le nostre”. Ma la mostra rappresenta anche un omaggio ai Bronzi, nella città in cui furono esposti per la prima volta.

Luigi Spina

Una bellezza, una perfezione artistica, un fascino che le opere di Spina riescono a catturare: un percorso di 16 fotografie - otto per ciascuna delle statue - di grande formato (90 X 134 cm), che si snoda come un racconto che, attraverso i chiaroscuri, le variazioni di luce che si riflettono sulla superficie delle sculture, trasmette emozioni differenti, cercando di arrivare oltre quanto visibile. Narrando, con immagini di grande impatto, la storia e la cultura millenaria di cui i Bronzi sono interpreti e custodi. Luigi Spina - uno tra i più noti e premiati fotografi italiani, che ha incentrato la sua ricerca sui legami tra arte e fede, le antiche identità culturali, il confronto con il classico, il mare - coglie le diverse sfaccettature, il mistero, l'universalità e la contemporaneità del passato, che emergono dalla visione dei Bronzi, in un continuo dialogo con il visitatore. Elementi che si ritrovano anche nel volume in tre lingue (italiano, inglese e francese), edito da 5 Continents Editions, che accompagna la mostra.

“I Bronzi di Riace - Un percorso per immagini” - Fino al 12 marzo 2023 - Galleria dell'Accademia, Firenze./www.galleriaaccademiafirenze.it