La Perini di Viareggio svela il nuovo yacht 92 metri Presentato al Salone di Monaco il Falcon Rig di Silvia Pieraccini

Il cantiere Perini di Viareggio supera sé stesso e “sorpassa” – in dimensioni e tecnologia - il Maltese Falcon, uno degli yacht a vela più complessi, più grandi e più famosi al mondo, che nel 2006, quando fu costruito, rivoluzionò il settore: lungo 88 metri, è in grado di attraversare l’oceano Atlantico in 10 giorni. Al salone nautico di Monaco votato al segmento lusso (in corso fino a sabato prossimo), Perini ha annunciato il progetto di uno yacht 92 metri a vela ‘Falcon Rig', una nuova gamma di prodotto che abbraccia dal 56 al 92 metri e che è appunto ispirata all’iconico Maltese Falcon.

«Abbiamo già firmato una lettera d'intenti per questo 92 metri a vela che avrà alberi in carbonio, una superficie velica di 2.400 mq e una concezione innovativa degli spazi – ha detto Lamberto Tacoli, amministratore delegato dell’azienda che fa capo a Edoardo Tabacchi – che si aggiunge ad altre due lettere d'intenti per un 47 metri a vela ‘E-volution' e per un 74 metri a motore». Anche il 74 metri è ad alto tasso di innovazione, visto che per la prima volta Perini ha aperto il know how costruttivo a designer esterni, facendolo disegnare dall'architetto navale argentino Horacio Bozzo.

Sette barche in costruzione, ordini per 160 milioni

Il portafoglio ordini sta dunque lievitando, in linea con la ripresa che interessa il settore, e oggi è arrivato a 160 milioni. Il cantiere viareggino ha in costruzione sette barche (due a motore e cinque a vela) e poche settimane fa ha consegnato un 25 metri a motore ‘Eco-tender', acquistato da un armatore che vuol fare birdwatching lungo la costa, che ha inaugurato la linea ibrida. «Eco-tender è il nostro laboratorio di studio per l’innovazione ecosostenibile – spiega l’azionista di controllo Edoardo Tabacchi – che aiuterà a svilupparci mantenendo la leadership: siamo il cantiere che ha la più grande produzione al mondo di barche a vela sopra i 40 metri».

Le commesse stanno portando linfa ai conti, avviati sulla strada del risanamento dopo il riassetto societario e la riorganizzazione degli ultimi due anni: nel 2019 il valore della produzione di Perini Navi salirà vicino a 80 milioni (+22%) con un pareggio operativo; nel 2020 il cantiere prevede di tornare a fare utili. «Sono stati due anni di grande trasformazione e di importanti investimenti in ricerca e sviluppo, in risorse umane e nei siti produttivi – afferma Tabacchi – e continueremo a investire anche nei prossimi anni». Intanto Perini ha deciso di aprire basi operative a Hong Kong e Montecarlo. «Il mercato ci sta premiando – conclude Tacoli – e guardiamo al futuro con ottimismo».