La Perla di Corvara tiene fede al suo nome

A Corvara c'è La Perla che, come dice il nome, è un posto prezioso, sia per i gusti artistici di Michil Costa che è un po' il filosofo naturale dell'Ata Badia, sia per le bellezze assolute delle Dolomiti che con il loro panorama fanno capolino dentro le stanze in legno del suo chalet. Capita molto spesso di vedere i cervi all'imbrunire e i caprioli al mattino. Il Passo Gardena rappresenta una tentazione on the road però ci si può anche accontentare, si fa per dire, di ammirare per ore il Sassongher che sta proprio lì fuori e sembra aspettarci.

