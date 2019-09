La Perla prova il rilancio con la quotazione alla Borsa di Parigi

Nonostante ciò, le previsioni dei proprietari restano ottimiste (si veda anche Il Sole 24 Ore del 21 agosto), dal momento che la holding sostiene che il 2020 si chiuderà con un ebitda positivo e ricavi a 130 milioni, che dovrebbero salire a 200 nel 2022.

La Perla ha oggi circa 1.200 dipendenti nel mondo e Tennor Holding ha ribadito che non ha intenzione di spostare l’azienda fuori dall’Italia: 428 lavorano a Bologna, suddivisi fra manifattura e amministrazione. Per 126 di loro, soprattutto sarte, modelliste ed operaie specializzate della sede di via Mattei, a fine giugno è stato annunciato l’avvio della procedura di licenziamento. Procedura che però era stata sospesa il 29 luglio, in attesa dell’incontro dei sindacati con il ministero per lo Sviluppo Economico previsto per la settimana dal 9 al 13 settembre.