«La Perla tornerà a crescere con la forza del made in Italy» di Giulia Crivelli

4' di lettura

Una quotazione più industriale che finanziaria, per assurdo che possa sembrare. Potremmo definire così la decisione di La Perla di quotarsi a Parigi, sul listino Euronext Growth, riservato alle Pmi, lo stesso, per intenderci, sul quale ha debuttato in luglio la società editoriale che pubblica il quotidiano italiano Il Fatto. Una decisione annunciata a sorpresa pochi giorni fa (si veda Il Sole 24 Ore del 5 settembre) e che Pascal Perrier, amministratore delegato dell’azienda fondata a Bologna 65 anni fa e specializzata in abbigliamento intimo di alta gamma, spiega nei dettagli. Il debutto alla Borsa francese è stato ieri, con una quotazione “diretta”, in cui non vengono vendute nuove azioni: quelle già detenute dagli azionisti vengono quotate per essere scambiate. Il primo giorno si è chiuso con un rialzo del 22%: le azioni, messe sul mercato a 4,5 euro e salite a 5,5, euro, sono pari però solo all’1,8% del capitale. A Bologna (si veda l’articolo in pagina) sono intanto riprese le trattative sul piano di ristrutturazione presentato in luglio.

Iniziamo dal futuro industriale di La Perla, prima di approfondire la quotazione a Parigi. Continuerete a produrre in Italia?

Posso dire che non avrei accettato questo incarico e questa sfida, nel 2018, se non avessi condiviso con la proprietà la necessità che La Perla rimanesse un marchio del lusso made in Italy. Primo, perché il know how artigianale è a Bologna ed è stato tramandato di generazione in generazione. Secondo, perché la notorietà del marchio La Perla è strettamente legato a un’idea di qualità, eccellenza e stile nata e cresciuta in Italia. Si spiega anche così l’eccezionale brand awareness che abbiamo riscontrato in tutto il mondo, francamente sorprendente in proporzione al fatturato.

La Perla, storia di lingerie da una bottega di Bologna alla Cina Photogallery35 foto Visualizza

Perché allora tanti esuberi?

La Perla è stata comprata nel febbraio 2018 dalla Tennor Holding. Era un’azienda in crisi di ricavi e in forte perdita dopo due precedenti gestioni infelici. O sfortunate, se preferisce: non sono qui per incolpare, ma per guardare al futuro. Non posso neanche mentire però: un piano di ristrutturazione e di rilancio spesso comprende la razionalizzazione dell’organico. L’impegno preso prima dell’estate con i sindacati e le lavoratrici e che mi sento di confermare è che faremo di tutto per minimizzare gli effetti del piano di esuberi, ricollocando quando possibile o fornendo formazione aggiuntiva in prospettiva di una fase di espansione che, sono certo, arriverà. Aggiungo che a Bologna continueremo a dare lavoro direttamente a circa 400 persone, alle quali si aggiunge l’indotto. Non è poco.