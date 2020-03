La Peste scappò da Venezia Lo spettacolare altare marmoreo della chiesa di Santa Maria della Salute, dove lo scultore barocco Giusto Le Court immaginò la fuga del contagio dalla Serenissima di Marco Carminati

L’altar maggiore della Chiesa di Santa Maria della Salute a Venezia, opera di Giusto Le Court

Tutto cominciò nell’anno 1629 con una terribile carestia nella quale «le genti si vedevamo morir miseramente longo le strade» e masse dei disperati erano costretti a «spoliare la terra delle radici e delle herbe, e senza condimento quelle mangiavano... non altrimenti che fossero animali».

Come se non bastasse, dopo la carestia sopraggiunse la peste. Alla fine del 1629 la Lombardia e il Veneto vennero travolte dal morbo. Da Vicenza il contagio si diffuse rapidamente a Venezia, e le autorità della Repubblica Serenissima, non sapendo di fatto come contrastare l’epidemia, decisero di mettersi nelle mani del Padreterno, come era accaduto una settantina d’anni prima con la pestilenza del 1575. Si invocò il Cristo Salvatore e si deliberò di affidare alla sua benigna Madre le sorti della Serenissima. Nella Basilica di San Marco il doge Nicolò Contarini, eletto alla carica il 18 gennaio 1630, prese il solenne impegno di un voto: «eriger in questa Città e dedicar una Chiesa alla Vergine Santissima, intitolandola a Santa Maria della Salute».

Il luogo per edificarla venne presto individuato presso la Punta della Dogana e il Senato vagliò vari progetti architettonici pervenuti. La scelta cadde sul modello ligneo tridimensionale presentato alle autorità dal giovane architetto veneziano Baldassare Longhena (1598-1682). Il progetto venne dettagliatamente spiegato dallo stesso autore: sarebbe stata una grande chiesa «in forma di rottonda et di corona, per essere dedicata a essa Vergine, opera d’inventione nuova et non mai fabbricata niuna a Venetia». All’interno era previsto naturalmente un «santuario largo», dove avrebbe trovato posto un sontuoso «Altar della Beata Vergine». Si stabilì che tale altare sarebbe stato marmoreo, per cui il governo veneziano diede ordine di ricercare «un pezzo grande di finissimo marmo, in cui s’imprima la figura di Nostra Signora». E si optò per il materiale più prezioso: il candido marmo di Carrara.

Quanto allo scultore da ingaggiare, la Serenissima pensò in grande e guardò all’“estero”, vagliando l’ambiziosa ipotesi di incaricare il miglior maestro sulla piazza europea. Fu dato infatti mandato di sondare se «il cavalier Bernini si disporrebbe a venir qua, per isculpir l’Immagine di Nostra Signora». Ma il cavalier Bernini, seppur tutto «eccitato di trasferirsi a Venetia per un’opera insigne», si guardò bene dal lasciare Roma: con molti e involuti giri di parole il «padron del mondo» declinò l’invito.

Intanto la peste arretrò, e il 21 novembre del 1631 a Venezia venne dichiarata debellata.Il tempio votivo della Madonna della Salute giunse velocemente a compimento e divenne subito meta di fervidi pellegrinaggi e sontuose cerimonie gratulatorie, seppur ancora in assenza dell’altare marmoreo previsto ab origine, provvisoriamente rimpiazzato da una grande tela di Alessandro Varotari detto il Padovanino.