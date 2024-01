La Piadineria parla inglese: catena di ristoranti rilevata dal fondo Cvc

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il fondo internazionale Cvc Capital Partners è pronto a conquistare la catena di ristorazione La Piadineria. Il raggiungimento dell’accordo, secondo indiscrezioni finanziarie, sarà annunciato nei prossimi giorni e a cedere il big dei ristoranti Made in Italy sarà un altro private equity, cioè l’attuale azionista Permira.

Da diverse settimane Cvc, con un team guidato dal managing partner Giampiero Mazza, era in trattativa per rilevare il 100% delle azioni di La Piadineria: negli ambienti finanziari si parla di una valutazione, in termini di «enterprise value», superiore ai 300 milioni di euro. Secondo i piani di Cvc, l’acquisto del gruppo La Piadineria sarebbe finalizzato a un ulteriore sviluppo dell’azienda, sia per via organica sia tramite acquisizioni, anche all’estero, per creare un polo della ristorazione veloce. Infatti il settore è molto frammentato.

Loading...

I fondi di Permira, guidata in Italia da Francesco Pascalizi e che nella valorizzazione dell’asset è stata assistita dagli advisor Mediobanca e Rothschild, hanno rilevato il controllo de La Piadineria tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018 per la cifra di 250 milioni di euro.

In precedenza la catena di ristoranti era controllata invece dal 2015 dal fondo Idea Taste of Italy, veicolo gestito da Dea Capital Alternative Funds sgr (società del gruppo De Agostini).

Il giro d’affari di La Piadineria, affiancata dall’azionista Permira, è triplicato in questi ultimi anni, malgrado le chiusure per il lockdown durante il periodo della pandemia. Nel 2023 le attese sono per un fatturato, a livello di gruppo, di oltre 200 milioni di euro, con oltre 300 ristoranti dislocati lungo tutto il territorio nazionale.