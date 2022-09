La pianificazione strategica

Enit ha la missione di redigere le nuove “Linee Guida per lo Sviluppo dell'Enogastronomia nel Turismo”, grazie all'input del ministero del Turismo e del ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per valorizzare i prodotti agroalimentari e vinicoli, la cultura agroalimentare con il brand “Made in Italy”. Al centro le quattro ambizioni che il piano vuole raggiungere: preservare il patrimonio attraverso il turismo; sviluppare l'offerta, innovandola ed arricchendola; fare rete, per integrare prodotti e servizi turistici, connettere aree urbane e rurali; comunicare e promuovere, accrescendo l'attrattività e l'accessibilità dell'offerta italiana nel mondo.

10/11 Menu