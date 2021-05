la pianura, Jannacci, lucio dalla e lo spirito del trebbo

2' di lettura

Trebbo, italianizzazione del romagnolo trébb , ha nobili natali: dallo stesso termine latino trivium non solo deriva trebbio – l’incrocio di tre vie e, per metonimia, la conversazione di chi si incontra a quell’incrocio – ma anche trivio, che in epoca medievale designava le tre arti liberali della grammatica, retorica e dialettica o filosofia. Il trebbo, in Romagna, è tutto questo: incontro, confronto, occasione sociale ed intellettuale, condivisione di idee e incrocio di culture e sensibilità. Quale città ne poteva diventare capitale, se non Cervia?

Ecco allora il progetto Il Trebbo in musica 2.1 : canzone e poesia sotto le stelle di Cervia in sette appuntamenti che rinnovano e reinventano la tradizione romagnola del trebbo e le pionieristiche letture pubbliche di Walter Della Monica e “Toni” Comello, tra omaggi a Dante e tributi a un altro patrimonio poetico e musicale, quello della canzone d’autore italiana.

Apertura il 19 con Vi raccontiamo Lucio Dalla: a comporne il ritratto di vita e musica saranno, da una parte, i due esperti Ernesto Assante e Gino Castaldo; dall’altra il sax di Stefano Di Battista con il suo quartetto.

Dante è invece protagonista il 24 con A riveder le stelle, dal libro di Aldo Cazzullo; in scena l’autore e giornalista assieme a Piero Pelù.

Dopo il 30 con Marco Belpoliti, autore di Pianura, racconto collettivo di un paesaggio sentimentale e storico oltre che geografico, l’8 luglio è la prima di Amici fragili, dove Federico Buffa segue l’imprevedibile traiettoria che nel 1969 fece conoscere Gigi Riva e Fabrizio De André.