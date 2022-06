La Pianura Padana a due ruote dal Moncenisio a Trieste lungo Aida

L’amministrazione pubblica conta

Oggi Aida è un'infrastruttura della mobilità ciclistica di livello europeo. «Siamo riusciti a rendere fruibile la ciclovia in tempi relativamente brevi, ma senza trascurare la qualità, che in buona parte è in linea rispetto agli standard europei», sottolinea Michele Cremonesi, referente nazionale Aida per Fiab.

L'intento, aggiunge, era quello di «far arrivare quanto prima ai territori, alle comunità locali e alle loro amministrazioni i benefici che possono derivare dall'indotto del cicloturismo». La Fiab ha sviluppato una “pressione dal basso”.

Tuttavia, aggiunge Cremonesi, «per la realizzazione di una rete di mobilità ciclabile di qualità resta imprescindibile l'interlocuzione con le istituzioni e con le amministrazioni pubbliche a tutti i livelli, centrale e periferico».

Da questo punto di vista, aggiunge, «negli ultimi anni sono stati fatti passi in avanti significativi». E comunque, conclude, «il futuro di Aida dipende sì dal sostegno delle comunità locali, ma in parte anche dal coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche», per esempio per quanto riguarda la manutenzione e la promozione in Italia e all'estero.

Un cicloviaggio di riscoperta

Potete, dunque, montare in sella e cominciare a pedalare. Con il duplice ausilio dell'app e della segnaletica il cicloturista, per quanto poco esperto dei luoghi, è messo in condizione di percorrere l'itinerario, senza timore di perdersi.