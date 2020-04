La piattaforma Mirta volàno per gli artigiani italiani durante l’epidemia Nata dall’idea di due ex consulenti, vende in tutto il mondo borse fatte a mano in Italia. Durante l’emergenza sanitaria ha aperto a prodotti (+60%) e artigiani (+30%) nuovi, offrendo un affaccio sui mercati stranieri di Marta Casadei

«Gli ordini arrivano e spesso sono corredati da messaggi di supporto al made in Italy. Le persone, in tempo di quarantena, hanno voglia di comprare prodotti belli e di qualità, sostenendo le piccole realtà del made in Italy. Anche se per avere il prodotto dovranno aspettare la fine del lockdown». A raccontare questo aneddoto sono Martina Capriotti e Ciro Di Lanno, ex consulenti nel mondo del lusso con all’attivo importanti esperienze all’estero, che nel 2019 hanno dato vita a una piattaforma e-commerce che vende in tutto il mondo borse realizzate da artigiani italiani, offrendo loro una vetrina e, insieme, supporto tecnico-logistico.

Dal round di finanziamenti all’epidemia

Una start-up di successo (che avevamo segnalato tra quelle da tenere d’occhio) in sei mesi ha raccolto finanziamenti per 2,5 milioni di euro da parte di un gruppo di investitori tra cui l’imprenditore Alberto Genovese, fondatore di Facile.it, e Prima Assicurazioni.

L’epidemia di Covid-19, scoppiata in Italia a fine febbraio, ha sparigliato le carte in tavola, ma ha anche presentato una serie di opportunità da cogliere. Per Mirta, che punta a ingrandirsi, ma anche per gli artigiani.

Nuovi prodotti e più artigiani online

«Innanzitutto molti artigiani, non potendo più vendere offline, hanno deciso di vendere online più prodotti rispetto a quanto non facessero prima, smaltendo lo stock legato agli ordini cancellati dai negozi - racconta Ciro Di Lanno - e quindi ci siamo trovati con un incremento dei prodotti del 60 per cento». Agli artigiani che già vendevano su Mirta se ne sono aggiunti di nuovi: «Circa il 30% in più, e alcune new entry sono finiti subito tra i primi cinque per vendite».

La formula pre-order tra qualità e storytelling