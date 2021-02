La piattaforma dei mutui online scala in banca grazie alle Api L’americana Blind ha raddoppiato il valore in cinque mesi, sostenendo le banche a digitalizzare le operazioni legate ai prestiti di Gianni Rusconi

Afp

L’americana Blind ha raddoppiato il valore in cinque mesi, sostenendo le banche a digitalizzare le operazioni legate ai prestiti

3' di lettura

È stata fondata a San Francisco nel 2012, ha raccolto in questi anni qualcosa come 665 milioni di dollari di finanziamenti (l'ultimo round, da 300 milioni, è di metà gennaio ed è stato guidato da Coatue e Tiger Global Management) e la sua principale missione è quella di aiutare le banche a digitalizzare tutte le operazioni legate ai prestiti per l'acquisto della casa, integrandole in un'unica piattaforma.

Blend è sicuramente una delle realtà più importanti del movimento fintech “made in Usa” e lo ...