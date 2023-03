La piemontese Nova Coop punta sui servizi, dalla telefonia ai contratti luce e gas

Ascolta la versione audio dell'articolo

È nata come una sperimentazione, ora è diventata un nuovo modello di business. I 64 punti vendita tra Piemonte e Lombardia in capo a Nova Coop – il principale consorzio cooperativo nell’area del Nord Ovest – ospiteranno i Novapoint, Centri Servizi Coop, nuovo modello di punto di accoglienza per dare informazioni ed erogare direttamente alla clientela una serie di contratti di servizio, dalla telefonia alla fornitura di luce e gas, fino ad arrivare alle soluzioni assicurative e a quelle per la gestione dei risparmi.

Il punto vendita della gdo dunque diventa un polo di fornitura anche di servizi per privati e famiglie, « per offrire così nella vendita di servizi a Soci Coop e clienti gli stessi vantaggi, in termini di qualità e convenienza, che già qualificano la proposta commerciale dell'insegna nell'ambito della grande distribuzione» spiega una nota.

Grazie ai Novapoint si realizza un ampliamento e una standardizzazione delle modalità di informazione ed erogazione dei servizi offerti da Nova Coop, prima disponibili soltanto in alcuni punti vendita. Una offerta che guarda ai circa 600mila soci e ai clienti e che fa leva su personale formato, come gli specialisti dei Servizi finanziari & Utilities.

La proposta di Nova Coop si basa sulla collaborazione con partner specializzati: nei NovaPoint è possibile attivare i servizi di telefonia mobile dell'operatore CoopVoce, sottoscrivere i contratti per la fornitura ai clienti domestici di energia elettrica e gas del marchio Enercasa Coop di Nova Aeg, o ancora stipulare le offerte assicurative UnipolSai.

«Vogliamo ribadire il nostro sostegno alle famiglie che stanno affrontando una difficile congiuntura per l'aumento generalizzato dei costi di beni e servizi. La nascita dei Novapoint, operazione che avevamo progettato nell’ottica di uscire dal nostro perimetro tradizionale di retailer per soddisfare i nuovi bisogni di Soci e clienti, diventa allora un ulteriore strumento di tutela “anticrisi”» spiega Ernesto Dalle Rive, Presidente Nova Coop.