La pinsa romana nel radar del private equity

La pinsa romana nel radar dei grandi investitori francesi. Secondo indiscrezioni, il gruppo finanziario Abenex avrebbe acquistato una minoranza (attorno al 30%) del gruppo Di Marco, azienda capitolina che fa capo all’omonima famiglia e che dal 1981 è attiva nel settore della pizza, guidata da Corrado Di Marco, veterano nel mondo della panificazione che ha mosso i suoi primi passi in uno storico panificio di Roma. Abenex, investitore parigino con oltre 1,5 miliardi di asset, è alla sua prima operazione in Italia. L’ingresso del private equity transalpino è finalizzato alla crescita del gruppo Di Marco in Italia e all’estero.

L’azienda, con un fatturato di 25 milioni e un Ebitda 2022 previsto di 17 milioni, esporta all’estero per il 30% del giro d’affari: sono circa 7.000 le pinserie distribuite in tutto il mondo che offrono i prodotti Di Marco. L’enterprise value dell’operazione sarebbe sui 150-160 milioni. Advisor dell’operazione sono stati Clearwater International, Alvarez & Marsal e gli studi Dentons, McDermott e la società di advisory Spayne Lindsay.