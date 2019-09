La pista sul futuro in una terra che non decolla

Paradosso cronologico

Ma il paradosso sta soprattutto nella cronologia. Un’ipotesi di civiltà industriale cominciò a soffiare proprio mentre l’inchiesta di Ernesto De Martino giungeva nelle librerie italiane con un titolo - Sud e magia (1959) - che avrebbe attribuito al Mezzogiorno un’immagine irrazionale o a-razionale, magica appunto, ma nel significato deteriore del termine, segnando una frattura con l’icona di una Lucania immobile e laconica, fuori dalle rotte della Storia, a cui molto aveva contribuito Carlo Levi con Cristo si è fermato a Eboli (1945).

Ci voleva un uomo di altre geografie per capovolgere questa chiave interpretativa e il desiderio di costruire uno dei centri chimici più importanti del tempo magari assunse i caratteri di una macroscopica contraddizione, però determinò un cambio nella percezione del nuovo.

Il processo di sviluppo seguì una sua stratificazione: il metanolo fu utilizzato per ottenere prima la fibra acrilica, poi la fibra poliammidica, infine la fibra poliestere. L’Anic si estese a cerchi sempre più larghi, dotandosi di silos, di tubi collettori dove far passare l’acqua, di una centrale termoelettrica, che oggi è un rudere e di cui solo la ciminiera conserva una sua dignità nel rappresentare un avamposto tecnologico, sia pure in disuso. A vederla dall’alto, in una delle fotografie utilizzate dai tecnici prima ancora che fosse operativa, l’area ha la fisionomia di un accampamento romano. Il terreno sembra diviso in piccoli lotti, ciascuno occupato dagli impianti. Tale si presenta ancora oggi: una scacchiera collegata da condotte sopraelevate, poste a non più di tre o quattro metri da terra, sotto cui corrono sia il reticolo di strade asfaltate, sia i binari che all’epoca erano utilizzati per le operazioni di carico e scarico.

Sul fianco destro, dalla parte opposta rispetto al letto del Basento, si allunga l’asfalto della pista costruita per il decollo e l’atterraggio di aerei. Non è più in uso da decenni, probabilmente da quando l’avventura chimica ha subito una battuta d’arresto, verso la metà degli anni 80, e gli impianti sono stati ceduti a società italiane e straniere che ora sono inserite in un Parco tecnologico e trasformano le scorie in energia elettrica. Nonostante le erbacce ai bordi, la pista Mattei è un altro segnale delle ambizioni che dettavano le regole negli anni 60, un esempio del progettare in grande, dello spingersi un passo più avanti di quel che si pensava fosse semplicemente futuro e invece si sarebbe rivelato una clamorosa scommessa con una tradizione millenaria di marginalità.