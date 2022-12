La pista più emozionante

Per gli appassionati di sci ci sono probabilmente pochi dubbi per scegliere il tracciato in grado di regalare le maggiori emozioni e l'adrenalina di solcare una delle piste più famose e spettacolari del Circo Bianco della Coppa del Mondo. La Stelvio di Bormio è nettamente la prescelta (bissando il titolo dell'anno passato) e lo deve ai suoi quasi mille metri di dislivello che chiamano lo sciatore (anche il più esperto) a mettere in pista il meglio delle proprie capacità tecniche e fisiche. Oltre a quella della località valtellinese, da non perdere sono l'Amazzonia di Madonna di Campiglio, la pista del Ventina che scende per 11 km su Cervinia e la pista Olen che conduce dal Passo dei Salati ad Alagna con il panorama mozzafiato del Monterosa come sfondo.



