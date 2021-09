La pittura che non muore mai

Ecco perché il tessuto mimetico usato come tela da Alighiero Boetti conversa con Picabia e Duchamp nella stessa sala. Al centro dell'esposizione, nel salone al piano nobile di Ca' Corner, risalta “Hudel 1983 – 2004”, l'enorme patchwork cucito a mano da Jean-Frédéric Schnyder, composto da centinaia di stracci che l'artista ha usato negli anni per pulire i pennelli alla fine della giornata di lavoro: un gesto quotidiano al quale Schnyder conferisce provocatoriamente la stessa dignità del dipingere un quadro. Esposto c’è anche il cliché di tutti i quadri, la barca in mezzo al mare che campeggia nel salotto del cartoon dei Simpson. Lo stesso Schnyder l’ha riprodotta per tautologia, scolpendola in legno.La pittura dunque è “Die hard”, dura a morire, anche tra artisti d'avanguardia che non sanno resistere all'attrazione verso la pittura figurativa anche quando è iconoclastica (Asger Jorn, Kurt Schwitters), quando si autointerroga (Gene Beery, Pino Pascali, John Baldessari) o si nega ( Merlin Carpenter, Boris Lurie, Henry Flynt).

Da parte sua Peter Fischli ha voluto lasciare anche la sua impronta d’artista realizzando per “Stop painting” un'opera site-specific esposta al pianoterra dell’edificio: un modellino in scala ridotta che riproduce minuziosamente la mostra e le opere esposte al primo piano come in una casa di bambola. E' la “scultura di una mostra di pittura”, come lui stesso l’ha definita.