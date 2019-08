La più cool delle Mini è la versione cabriolet

Di dimensioni identiche a quelle della Mini “normale”, la Mini Cabriolet è dotata di un funzionale tetto in tela: si apre elettricamente in 18 secondi anche in movimento, a patto di non superare i 30 kmh e, una volta ripiegato, si appoggia sulla coda restando parzialmente in vista. Il look da roadster è accentuato dal fatto che non c'è un roll-bar fisso e visibile: il sistema di protezione fuoriesce in caso di ribaltamento. E l'abitacolo è ben rifinito come nella versione chiusa. Si può ripiegare lo schienale del divanetto dietro per incrementare la capacità del bagagliaio che altrimenti si ridurrebbe molto.